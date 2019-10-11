Зеленский о расследовании убийства Шеремета: Не будет результата - будем менять руководство

Новости Украины:Зеленский говорит, что "полетят головы", если не будет результата в деле Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский готов сменить руководство силовых структур и правоохранительных органов в случае, если к определенному сроку они не обеспечат результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября.

"Если я скажу вам, в чем секретность этого дела, то я просто возьму и сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело. Я не занимался этим вопросом в течение двух лет, поэтому я не воспринимаю эти сроки на свой лад. Мне нужен результат по этому делу. Мы хотим знать детали этого дела, а главное - имя убийцы. Давайте подождем, пока все это закончится... Если к тому сроку, о котором мы говорили (с руководителями силовых структур и правоохранительных органов - ред.), не будет результата, то будем менять руководство", - сказал Зеленский.

При этом на просьбу журналистов уточнить, о каком именно сроке идет речь, глава государства ответил, что не будет разглашать эту информацию.

"Когда будет результат, вы согласитесь тогда с тем, что я был прав, не сказав сейчас вам о сроке", - добавил он, обращаясь к представителям СМИ.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, в результате взрыва автомобиля в 7:45 утра, машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Основными версиями о причинах преступления были названы профессиональная деятельность, а также недружелюбные отношения и участие российских спецслужб.

10 мая 2017 года были представлены расследования журналистов OCCRP и "Слідства.Інфо" об убийстве журналиста Павла Шеремета. Согласно данным расследования, в частности, бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен возле дома Шеремета по крайней мере в течение нескольких часов в ту ночь, когда под машину журналиста была заложена взрывчатка. Полиция допросила Устименко.