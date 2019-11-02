Посольство США призывает расследовать дела в отношении Гонгадзе и Шеремета

Новости Украины:США не забыли об украинских представителях СМИ в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Посольство США в Украине потребовало расследовать преступления против украинских журналистов.

Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

"Мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды", - заявили в посольстве.

(1/2) В Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, ми разом з українським народом закликаємо до справедливості стосовно сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно втратили життя, сміливо шукаючи правди. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 2, 2019

Также в посольстве призвали РФ освободить украинских заключенных журналистов.

"Мы также призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму", - подчеркнули в посольстве.