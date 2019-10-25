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Аваков: МВД открыто к диалогу по улучшению безопасности журналистов

Аваков: МВД открыто к диалогу по улучшению безопасности журналистов
14:23 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:В Министерстве внутренних дел пообещали ежеквартально отчитываться о расследовании преступлений против журналистов.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко и глава Нацполиции Игорь Клименко займутся координацией усилий ведомств для внедрения эффективного реагирования на факты препятствования деятельности представителей СМИ.

Такое поручение дал глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече с председателем НСЖУ Сергеем Томиленко, передают в департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел.

Отмечается, что стороны поговорили о подготовке слушаний по безопасности журналистов на парламентском уровне. Они должны состояться 6 ноября.

Аваков сделал заявление, в котором подчеркнул, что "МВД открыто к диалогу по улучшению безопасности украинских журналистов". 

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Будет назначен специальный представитель Министерства внутренних дел будет отвечать за эффективность расследований по преступлениям против работников СМИ, и систематично отчитываться о проделанных усилиях по защите журналистов.

По словам министра, целью будущих слушаний является защита журналистов в Украине. Он отметил опасность данной профессии, и назвал безнаказанность за нападения на представителей системной.

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Все по теме:

МВД, НСЖУ, Арсен Аваков, Антон Геращенко, Сергей Томиленко, Игорь Клименко.
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