Украинские журналисты возмущены приговору Асееву в ОРДО

Новости Украины:Приговор журналисту Асееву в оккупированном Донецке возмутил НСЖУ.

Национальный союз журналистов Украины возмущен судилищем над журналистом Станиславом Асеевым в оккупированном Донецке и расценивает приговор ему как неприкрытые жестокие репрессии.

Об этом сообщается на сайте НСЖУ.

"Национальный союз журналистов Украины возмущен судилищем над нашим коллегой Станиславом Асеевым в Донецке. 15 лет колонии строгого режима и запрет заниматься деятельностью - это неприкрытые жестокие репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, поддерживаемые Россией боевики группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября заявили о приговоре так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения украинского журналиста, автора колонок для проекта Радио Свобода Донбас.Реалии Станислава Асеева.

В группировке "ДНР" утверждают, что Асеев осужден по нескольким "статьями" - "организация экстремистской организации", "шпионаж", "подстрекательство к шпионажу", "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - отмечалось в сообщениях на сайтах боевиков.

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбас.Реалии Станислав Асеев находится в заключении подконтрольной России группировки "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.