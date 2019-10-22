Журналисту Асееву вынесли жесткий приговор в ОРДО

Новости Украины:Боевики "ДНР" заявили об осуждении журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы.

Поддерживаемые Россией боевики "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили об осуждении так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения украинского журналиста, автора колонок для проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии" Станислава Асеева.

Об этом сообщает во вторник Радио Свобода.

В группировке "ДНР" утверждают, что Асеев осужден по нескольким "статьям" – "организация экстремистской организации", "шпионаж", "подстрекательство к шпионажу", "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщениях на сайтах боевиков.

Украинская власть пока не комментировала сообщения боевиков о "приговор" журналисту.

Автор колонок для проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии" Станислав Асеев находится в заключении подконтрольной России группировки "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признало его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.