Донецкая ОГА не будет строить водовод в обход ОРДЛО

Новости Украины:Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что модернизация системы водоснабжения области - это одна из основных задач

Донецкая областная государственная администрация не планирует строительство гидротехнических сооружений в обход оккупированной территории.

Об этом 18 октября на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Донецкая областная государственная администрация не планирует строительство гидротехнических сооружений в обход оккупированной территории", - отметил глава области, опровергая информацию в местных СМИ.

Он подчеркнул, что модернизация системы водоснабжения области - это одна из основных задач, и решая его, руководство области исходит из того, что компания "Вода Донбасса" - единственный комплекс, единый производственный и хозяйственный механизм.

"И Донецк, и Мариуполь, и Макеевка, и Доброполье берут воду из одного источника - канала "Северский Донец-Донбасс", который берет свое начало на территории Славянского района и проходит по всей области. В процессе модернизации компании должны решить две основные проблемы: улучшить качество воды и предоставлять ее в достаточном количестве всем потребителям круглосуточно", - отметил Кириленко.

Он констатировал, что ориентировочная стоимость реализации программы по модернизации - реконструкции и капремонта магистральных водопроводов, насосных, фильтровальных и канализационных станций, коллекторов - 7,5 млрд грн.

"Мы понимаем, что это значительные суммы, но они фактически инвестиции в здоровье и благосостояние людей - по обе стороны временной так называемой линии размежевания", - написал руководитель ОГА.