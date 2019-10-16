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Прокуратура Донецкой области выбрала наказание для боевика "ДНР"

Прокуратура Донецкой области выбрала наказание для боевика "ДНР"
21:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Боевик осужден до 10 лет лишения свободы.

Боевик "ДНР", который воевал против Вооруженных Сил Украины в Новоазовском и Шахтерском районах Донецкой области, приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"До 10 лет за решеткой осужден боевик "ДНР", который воевал против Вооруженных Сил Украины в Новоазовском и Шахтерском районах Донецкой области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя города Макеевки, который по своим идеологическим и корыстным соображениям принимал активное участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

17 июля 2014 года 23-летний мужчина был принят в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого Министерства обороны "ДНР" и на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня "Град" участвовал в вооруженных противостояниях с украинскими защитниками, в частности - в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах.

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17 февраля 2019 года в ходе проведения Вооруженными силами Украины мероприятий контртеррористического характера вблизи н.п. Луганское Бахмутского района указанный боевик был ранен и задержан.

Во время судебных слушаний обвиняемый своей вины в инкриминируемом преступлении не признал, пытаясь выдать себя за гражданское лицо, которое в темноте случайно наткнулась в блокпост ВСУ. Однако суд вынес мужчине обвинительный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Россия, РФ, ВСУ, Боевик, УК Украины, ДНР.
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