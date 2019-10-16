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Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли участок разведения у Золотого

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли участок разведения у Золотого
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, военнослужащие ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Авдеевка, Пески, Новомихайловка.

Сутки 15 октября на Донбассе завершились с потерями ВСУ

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 4 обстрела по нашим позициям: близи населенных пунктов Золотое, Зайцево, Луганское, Новозвановка.

"В течение суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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