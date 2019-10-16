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Сутки 15 октября на Донбассе завершились с потерями ВСУ

Сутки 15 октября на Донбассе завершились с потерями ВСУ
08:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Противник на Донбассе во вторник особенно активно обстреливал позиции украинских военных.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погибли два украинских военнослужащих, четверо получили ранения и один – боевую травму, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"15 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре - получили ранения, а еще один военный - боевое травмирование", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. В частности, пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды неподалеку Авдеевки - из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, три раза у Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды в районе Новогнатовки - из вооружения БМП-1 и гранатометов, возле Опытно - из миномета калибра 82 мм, два раза неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов. В частности, вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, два раза неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Майского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - добавили в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы дважды неподалеку Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем, дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в настоящее время вражеской огневой активности не зафиксировано.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам вчерашней встречи заявил, что число нарушений перемирия на Донбассе резко возросло.

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Донбасс, ВСУ, Оккупанты, ООС.
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