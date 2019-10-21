Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
СМИ: экс-министр аграрной политики погиб во время крушения вертолета
СМИ: экс-министр аграрной политики погиб во время крушения вертолета
"Золотой мяч-2019": France Football представил третью 5-ку номинантов
"Золотой мяч-2019": France Football представил третью 5-ку номинантов
Звездопад Ориониды 2019: когда смотреть
Звездопад Ориониды 2019: когда смотреть

День в ООС: Золотое опять попало под обстрел

День в ООС: Золотое опять попало под обстрел
19:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один обстрел пришелся на район Золотого.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток понедельника осуществили семь обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, в том числе в районе н.п.Золотое, сообщил пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В результате обстрелов потерь среди личного состава объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Начинаю неделю в новой должности": Сивохо стал советником секретаря СНБО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили три обстрела, в том числе неподалеку Золотого-4 из направления Золотого-5 (из стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
03 В США создали универсальный электродвигатель
04 Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
05 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже &quot;МММ&quot;
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"
ИИ лучше, чем люди расшифровывает поврежденные тексты на древнегреческих табличках
ИИ лучше, чем люди расшифровывает поврежденные тексты на древнегреческих табличках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь