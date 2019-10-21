День в ООС: Золотое опять попало под обстрел

Новости Украины:Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один обстрел пришелся на район Золотого.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток понедельника осуществили семь обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, в том числе в районе н.п.Золотое, сообщил пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В результате обстрелов потерь среди личного состава объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили три обстрела, в том числе неподалеку Золотого-4 из направления Золотого-5 (из стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела.