Дело Шеремета: подозрение пало на ветерана АТО

Новости Украины:Правоохранители предъявляют подозрение ветерану АТО в деле об убийстве Шеремета.

Ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко правоохранители предъявляют подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил Антоненко на своей странице в Фейсбуке.

"Мне предъявляют подозрение убийства Шеремета. Прям сейчас. В моем дворе. Будет Обыск. Хелп", - написал он.

Позднее Антоненко сообщил журналистам, что ему зачитали подозрение, но он его не подписывал. "Я услышал свою фамилию в организации убийства, изготовлении взрывчатки….Указан я, указана госпожа Кузьменко – это сосудистый детский кардиохирур. Юлю Кузьменко я знаю, мы дружим", - сказал он.

В свою очередь народный депутат, глава делегации Украины в ПАСЕ в Верховной Раде 8-го созыва Владимир Арьев (фракция "Евросолидарность") подтвердил факт вручения Антоненко подозрения.

"Автору гимна сил Специальных Операций, известному музыканту и военном шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов патриотов приобщиться! Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - написал Арьев на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Только что Нацполиция задержала и по согласию с ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!", - написал Аваков на странице в Твиттере в четверг.

Также глава МВД проинформировал, что суд скоре изберет подозреваемым меры пресечения.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

23 июля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал глава Нацполиции.