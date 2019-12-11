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ГПУ взяло на контроль почти 30 производств в отношении пыток людей полицией

ГПУ взяло на контроль почти 30 производств в отношении пыток людей полицией
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Государственном бюро расследований определены 25 следователей, которые будут иметь соответствующую специализацию.

Генеральная прокуратура Украины взяла на контроль 27 производств в отношении пыток людей правоохранителями, расследования по которым длительное время не осуществлялись или были закрыты. Об этом сообщила ГПУ в День прав человека.

"Для повышения эффективности расследования преступлений в отношении пыток ввели ежедневный мониторинг состояния регистрации и расследования уголовных производств в отношении грубых нарушений прав человека со стороны правоохранителей. Также взяты на контроль 27 производств в отношении пыток в регионах. Расследование в них длительное время не осуществлялись или были закрыты без надлежащих оснований", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в ГПУ, в Государственном бюро расследований определены 25 следователей, которые будут иметь соответствующую специализацию. В Генеральной же прокуратуре ранее был создан Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушений прав граждан со стороны правоохранительных органов, в его состав вошли 14 прокуроров.

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"Уже в ближайшее время при участии лучших национальных и международных экспертов будет проведено совместное обучение следователей ГБР и прокуроров ГПУ стандартам расследования нарушений прав человека", - отмечают в ГПУ.

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ГПУ, Полиция, Производства, Пытки людей полицией.
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