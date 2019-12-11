"Ставка на agrotech и технопарки": глава Киевской ОГА назвал точки роста региона

Новости Украины:Глава Киевской ОГА Алексей Чернышов также рассказал, какие новые объекты появятся на Киевщине в 2020 году.

Сельское хозяйство не может оставаться главным фокусом Киевской области. Такую точку зрения в интервью «Деловой столице» выразил председатель Киевской облгосадминистрации Алексей Чернышов.

«Принято считать, что Киевская область аграрная. Поэтому первая возможная точка роста - так называемый agrotech, сделать агросектор значительно более технологичным, стимулировать появление перерабатывающих предприятий. Но, по моему мнению, сельское хозяйство не может оставаться главным фокусом региона, особенно учитывая наличие большого количества высокопрофессиональных трудовых ресурсов», - отметил чиновник.

Чернышов предложил определить векторы развития районов, разработать проекты технопарков и обеспечить их инфраструктурой.

«Для того чтобы не терять кадры, которые в последние годы активно уезжают в Европу, необходимо создавать в области индустриальные и инновационные парки, ориентированные на развитие промышленности», – объяснил он.

Глава Киевской ОГА также рассказал, какие новые объекты появятся на Киевщине в 2020 году.

«В следующем году по Киевской области планируется завершение строительства семи детских садов и четырех школ, еще восемь образовательных учреждений будут реконструированы. Также стартуют работы по девяти школам и восьми дошкольным заведениям. Мы также ориентированы на привлечение иностранного капитала. Этот инструмент позволит реализовать важные инфраструктурные и социальные проекты в области», - сказал Чернышов.

Говоря о сотрудничестве Киева и Киевской области, глава КОГА назвал два важных вопроса.

«Первое - это проблема мусора, твердых бытовых отходов. Этот вопрос решается только путем строительства современных, экологичных мусороперерабатывающих предприятий. Второе - это транспортная логистика в регионе. Ежедневно сотни тысяч жителей области едут на работу в Киев, а вечером возвращаются домой. Этот вопрос можно решить путем создания альтернативной транспортной инфраструктуры. В частности, реконструкции окружной и создания большой окружной автомобильной дороги, которая разгрузит и без того перегруженную транспортную инфраструктуру прилегающих районов области и города Киева», - заявил чиновник.

Кроме того, отвечая на вопрос о повышении тарифа на тепловую энергию для жителей Киевщины, Чернышов выразил надежду, что решение будет отменено в ближайшее время.

«У нас есть понимание, что оплата коммунальных тарифов - это одна из самых ощутимых статей расходов для наших сограждан. Согласно последним соцопросам сегодня 14% украинцев тратят на коммуналку больше половины семейного дохода. Поэтому руководству облсовета был направлен проект документа об отмене изменения тарифов, и на ближайшей сессии облсовета это решение о повышении будет отменено. Уверен, что это произойдет до конца года», - резюмировал он.