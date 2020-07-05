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Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко: Мы словно жертвоприношение для удержания власти

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко: Мы словно жертвоприношение для удержания власти
16:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко считает себя политическим узником. Об этом Антоненко написал в ответ на письмо журналистов издания "Тиждень" из СИЗО.

"Я считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране. Это не дело об убийстве журналиста. Это дело о сохранении должности министра МВД. То есть прямая и бесспорная политика. И тот позорный брифинг - однозначное доказательство моего утверждения", - заявил он.

Также, по словам Антоненко, экс-генпрокурор Рябошапка не хотел подписывать подозрения в деле.

"Но Рябошапку как-то заставили их подписать и затянули на брифинг. Даже Зеленский заявлял, что его туда затянули силой. Итак все ясно, как два на два", – считает Антоненко.

Он добавил, что не понимает, как его, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь выбрали или назначили подозреваемыми в этом деле.

"Мы словно жертвоприношение для удержания власти. А какими методами ее будут удерживать - безразлично. Очень напоминает 1937 год", - прокомментировал Антоненко.

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По его мнению, схожие дела шьют против Софии Федины, Маруси Зверобой, Вятровича, Чорновол, генерала Марченко, Порошенко и Пояркова.

Как сообщалось ранее, у подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых уже более 200 дней удерживают в СИЗО, ухудшилось здоровье.

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Все по теме:

МВД, Павел Шеремет, Андрей Антоненко.

Автор:

Телеграф
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