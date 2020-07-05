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"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
15:14 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
После брифинга в Одесской области Владимир Зеленский ответил на неудобный вопрос общественного активиста.

Глава украинского государства находится с визитом в Одесской области. Вчера, 4 июля, в городе Южный он дал короткий брифинг короткий для представителей СМИ.

После встречи с президентом у многих остались дополнительные вопросы, и журналисты последовали за Зеленским.

Не смотря на то, что рядом находилась охрана, которая перекрывала путь ко главе государства, одному из журналистов удалось достучаться до гаранта Конституции.

Услышав вопрос активиста Петра Обухова "Преследуя оппозицию, не боитесь ли вы повторить судьбу Януковича?", Зеленский остановился.

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Он переспросил, что подразумевает этот вопрос. Активист пояснил, что "сажая" пятого президента Украины Петра Порошенко, Владимир Зеленский напоминает действия Виктора Януковича, который в свое время посадил за решетку Юлию Тимошенко.

Президента разозлило это сопоставление. Он заявил что "никого не сажает" и отвечать на такие вопросы ему неинтересно, после чего быстро ушел.

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Все по теме:

Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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