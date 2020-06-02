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"Запрещали теплые вещи, средства гигиены": Антоненко рассказал о давлении в СИЗО

"Запрещали теплые вещи, средства гигиены": Антоненко рассказал о давлении в СИЗО
00:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Антоненко заявляет, что в СИЗО на него оказывалось давление.

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко ("Риффмастер") утверждает, что в СИЗО на него оказывали давление и не предоставляли медицинскую помощь.

Об этом он сказал в интервью "Бабелю".

"Давление было (в СИЗО – ред.) — запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься). Не предоставляли медицинскую помощь, например, стоматологическую. Кстати, сейчас ее тоже не предоставляют. По этому поводу я написал несколько заявлений, получил отписки с согласованием, но не помощь... Еще мне не давали свидания с родными", - заявил Антоненко.

По его словам, в камере он имеет одного "соседа".

"Условия не домашние, но и не критические. Конечно, уже устал, все устали, но мы должны держаться", - отметил Антоненко.

Он добавил, что читал новое подозрение, но причастность к инкриминируемым ему деяниям отрицает.

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Антоненко отметил, что очень скучает за семьей.

Как сообщалось ранее, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

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СИЗО, Павел Шеремет, Андрей Антоненко.
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