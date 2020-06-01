Стрельба в Броварах: в СИЗО отправили уже 20 подозреваемых

Новости Украины:Суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления.

Броварской районный суд Киевской области отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, двум лицам суд заочно объявил о подозрении, на очереди - организаторы преступления, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога", - написал Аваков в своем микроблоге Твиттер в понедельник утром.

Также он сообщил, что "еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00".

"2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, по состоянию на 18:30 воскресенья Броварской районный суд Киевской области отправил под стражу 13 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах.

29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.