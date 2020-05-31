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Платные камеры в СИЗО: Малюська озвучил расценки

Платные камеры в СИЗО: Малюська озвучил расценки
19:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО.

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в следственных изоляторах.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

"Открыли платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре. Цены особо не отличаются. Запорожье: сутки - 570 грн, неделя - 1990 грн, месяц - 3410 грн. Вольнянская УИК: 540 грн, 1900 грн, 3260 грн соответственно за сутки неделю и месяц. Днепр: 880 грн - сутки, 2200 грн - неделя и 3060 грн - месяц", - написал Малюська.

Он пояснил, что платные камеры создают, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, убрать коррупцию на распределении между камерами и уменьшать затраты на выполнение решений ЕСПЧ ("ненадлежащие условия содержания в СИЗО - проблема, за которую Европейский суд по правам человека присуждает уплату компенсаций").

Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия

Минюст анонсировал платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах еще в апреле. В мае платные камеры появились в Лукьяновском СИЗО Киева.

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СИЗО, Минюст, Денис Малюська.
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