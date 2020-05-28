Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия
Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия
ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)
Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)

Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия

Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Малюська говорит, что первый этап проекта сокращения тюрем запустят на этой неделе.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что первый этап по сокращению тюрем будет запущен уже на этой неделе, в частности, будет объявлен перечень из 9 тюрем, где стартует процесс замораживания.

Об этом он сообщил в интервью изданию "mind.ua".

"Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", - сказал министр.

По его словам, "мы не можем позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%".

"Но это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может они не наполнялись искусственно - вследствие определенного лоббирования туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", - уточнил Малюська.

Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям

Он сообщил, что в течение года "мы ожидаем изменений в законодательство, которые позволят нам переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности, что будет способствовать дальнейшему их сокращению".

"Это нужно для экономии средств. В системе крайне низкая зарплата у работников (8000 грн/мес.) И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за счет увольнений поднимем оплату другим работникам", - отметил министр.

Разумков: ВР планирует на следующей неделе рассмотреть доработанную Программу действий правительства

Как сообщалось, Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за счет высвободившихся средств создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СИЗО, Минюст, Тюрмы, Денис Малюська.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
03 Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)
04 СМИ: Принц Гарри обратился к отцу из-за финансовых проблем
05 Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине поменяли правила прописки
В Украине поменяли правила прописки
Кризис нелегалов: власти Греции хотят расширить забор на границе с Турцией
Греция хочет расширить забор на границе с Турцией
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь