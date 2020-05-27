Разумков: ВР планирует на следующей неделе рассмотреть доработанную Программу действий правительства

На следующей неделе парламент может рассмотреть доработанную программу действий правительства. Сейчас документ не поддержало 13 комитетов ВР из 23.
Об этом заявил в эфире одного из телеканалов председатель ВР Дмитрий Разумков.
"Действительно Программа деятельности правительства она требует серьезной доработки. Об этом выразили позицию, если я не ошибаюсь, 13 комитетов из 23. Я думаю, что другие коллеги в той или иной степени разделяют это мнение. Я вам больше скажу, и правительство с этим соглашается. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим доработанную программу действий правительства. Да, я думаю, что это будет именно на следующей неделе", - сказал Разумков.
По его словам, это правительство пришло в начале пандемии коронавируса и много работало.
Как сообщалось, как сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, в Раде после завершения рассмотрения в комитетах проекта постановления № 3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" будут общаться с правительством о том, чтобы была представлена совершенно другая программа по его деятельности.