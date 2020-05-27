Денис Шмыгаль провел встречу с представителями немецкого бизнеса

Новости Бизнеса:Денис Шмыгаль провел встречу с представителями бизнес-кругов Германии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями бизнес-кругов Федеративной Республики Германии, во время которой согласился с предложением обратить внимание на такой инструмент защиты инвесторов как Комиссия по защите бизнеса при Правительстве.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями бизнес-кругов Федеративной Республики Германия при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи Денис Шмыгаль поблагодарил всех инвесторов, которые представляют немецкий бизнес и вкладывают деньги в Украину, доверяют нашей стране, платят здесь налоги. Инвесторов, которые привнесли культуру производства, производительности труда и новые технологии.

"Мы готовы к сотрудничеству, абсолютно открыты. Мы реформируем нашу экономику, нашу сферу регулирования бизнеса, надеемся что условия с каждым годом будут становиться все лучше и лучше и немецкий бизнес будет это чувствовать", - заверил Шмыгаль.

Во время обсуждения Премьер-министр Украины согласился с предложением немецких бизнес-кругов обратить внимание на такой инструмент защиты инвесторов как Комиссия по защите бизнеса при правительстве.

"Если вы считаете, что нужно возобновить работу комиссии, давайте ее восстановим. Но не хочется верить, что у нас бизнес надо защищать. Я сторонник того, чтобы системно решать проблемы", - подчеркнул он.

Премьер-министр также рассказал инвесторам о программе стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 и других ключевых реформ, которые внедряет правительство. Так, он отметил, что на завершающем этапе находится реформа децентрализации, которая позволит сформировать состоявшиеся общины. В активной разработке преобразования на таможне.

"Мы хотим сделать нашу таможню простой и быстрой среди наших стран соседей. Важно сделать совместный контроль и общие базы данных со странами ЕС. Надеюсь, что результат реформы таможни вы почувствуете уже в этом году", - отметил Премьер-министр.

Также глава украинского правительства ответил на вопросы немецких инвесторов и обсудил с ними актуальные вопросы инвестирования в Украину. В итоге участники встречи согласились с инициативой вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко провести в Германии "Форум реформ в Украине". Это мероприятие предварительно запланировано на первый квартал 2021 года.

Как сообщалось, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с инвесторами и производителями электрической энергии из возобновляемых источников.