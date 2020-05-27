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В Минфине сообщили о первом кредите на условиях частичных кредитных гарантий

В Минфине сообщили о первом кредите на условиях частичных кредитных гарантий
17:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" Укргазбанк выдал первый кредит на условиях кредитных гарантий фермерскому хозяйству из Запорожья.

Укргазбанк в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдал первый кредит на условиях частичных кредитных гарантий фермерскому хозяйству из Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Укргазбанк выдал первый кредит в рамках "Доступные кредиты 5-7-9%" на условиях частичных кредитных гарантий. Заем в размере 1,5 миллиона гривень на 5 лет получило фермерское хозяйство "Таврическая ягода" (село Приморское Васильевского района Запорожской области), основанное в 2018 году", - говорится в сообщении.

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За счет кредитных средств был заказан проект для подключения к системе водоснабжения села Приморское, приобретено необходимое оборудование, осуществлен монтаж, получено разрешение на специальное водопользование. Общий объем инвестиций составил около 3 млн грн.

Основное направление хозяйственной деятельности ФХ "Таврическая ягода" - интенсивное садоводство и выращивание ягодных культур с целью дальнейшего хранения, переработки и реализации на местном и иностранных рынках. Поэтому вопрос обеспечения водой является одним из ключевых для развития хозяйства и максимизации его дохода.

"Благодаря инструменту частичных кредитных гарантий мы, фактически, разблокировали доступное кредитование для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. Речь идет о тех, которые решили создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности. Однако, как показывает пример ФХ "Таврическая ягода", этим инструментом могут воспользоваться и уже существующие предприятия, которые имеют хозяйственную историю, но нуждаются в поддержке государства", - говорит исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.

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Как сообщалось, с 1 марта 2020 года Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" включает дополнительную опцию - кредитные гарантии. Инструмент позволяет решить проблему отсутствия залога у заемщика или недостаточности размера залога.

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Украина, Кредит, Минфин.
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