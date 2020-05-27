Контейнерные перевозки: Укрзализныця вдвое увеличила объемы

Новости Бизнеса:В Украине за первые четыре месяца этого года по железной дороге в составе контейнерных поездов перевезено 90 тыс. ДФЭ.

За первые четыре месяца этого года по железной дороге в составе контейнерных поездов перевезено 90 тыс. ДФЭ, что более чем в 2 раза превышает объемы перевозок за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий, передает Укрзализныця.

"Рынок контейнерных перевозок в Украине демонстрирует положительную динамику роста в среднем на 13-15% ежегодно. Соответственно, рост контейнерных перевозок происходит и на железной дороге. Так, за первые 4 месяца 2020 года железной дорогой в составе контейнерных поездов перевезено 90 тыс. TEU (ДФЭ или двадцатифутовый эквивалент), что более чем в 2 раза превышает объемы перевозок за аналогичный период 2019 года", - сказал Веприцкий.

По его словам, развитие железнодорожных контейнерных перевозок в Украине должно быть одним из главных направлений Укрзализныци, однако оно также не должно быть хаотичным.

"Поэтому сегодня мы прорабатываем стратегию развития мультимодальных перевозок", - рассказал Веприцкий.

Веприцкий также добавил, что стратегия призвана решить ряд вопросов для дальнейшего развития контейнерных перевозок.

"Рынок мультимодальных перевозок имеет большой потенциал. Однако для дальнейшего его развития мы должны решить вопросы, связанные с обновлением подвижного состава, строительством сети интермодальных терминалов и техническим оснащением действующих терминалов. Это и есть ключевые направления, над которыми мы работаем в стратегии развития", - подчеркнул Веприцкий.

Кроме того, он напомнил, что к 2030 году перевозки контейнеров по железной дороге могут составить 2,8 млн TEU.

"2,8 млн TEU грузов - это оптимистичный сценарий, который заложен в стратегии развития Укрзализныци на 2019-2023 годы. Считаю, что это вполне достижимые цифры", - сообщил Веприцкий.

Как сообщалось, Мининфраструктуры ожидает дополнительные инвестиции, несмотря на ситуацию с COVID-19.