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Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины

Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
18:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Замглавы Нацбанка предположил, что падение украинской экономики может оказаться серьезнее, чем ожидалось.

Национальный банк, исходя из показателей первого квартала ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, считаю, падение может быть серьезнее, чем ожидалось. Соответственно если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор.

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Но в данных обстоятельствах, это не такая уж большая разница - все движется в рамках примерно того же сценария", - объясняет Сологуб.

Как сообщалось, ранее Нацбанк спрогнозировал, что в течение второго квартала этого года ВВП в Украине снизится на 11%.

В НБУ отметили, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет относительно краткосрочным, но довольно мощным. Карантинные мероприятия уже снизили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны.

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НБУ, Украина, Нацбанк.
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