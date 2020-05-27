Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям

Министр здравоохранения Максим Степанов инициировал принятие национальной стратегии по редким (орфанным) заболеваниям.
Об этом сообщает Минздрав.
"Считаю необходимым принятие национальной стратегии профилактики, диагностики и лечения редких (орфанных) заболеваний, поскольку ее отсутствие ставит под угрозу доступ к непрерывному адекватному лечению орфанных пациентов, а также обеспечение их жизненно необходимыми лекарственными средствами и специальным питанием. Каждая жизнь бесценна, поэтому отношение власти и общества к орфанным пациентам - это лакмус на цивилизованность государства", - сказал Степанов.
По его словам, Минздрав поддерживает позицию пациентских организаций и считает, что в рабочую группу, которая формирует закупку лекарств для орфанных пациентов, должны входить профильные врачи.
Так, основными составляющими Стратегии по орфанным заболеваниям должны быть:
Как сообщалось, в нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также проявляют коронавирус.