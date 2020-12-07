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Понедельник, 07.12.2020
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Когда Зеленский говорит о желании Путина закончить войну, в Кремле думают: "С чего это он так решил?", - Роман Цимбалюк
Когда Зеленский говорит о желании Путина закончить войну, в Кремле думают: "С чего это он так решил?", - Роман Цимбалюк
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Когда Зеленский говорит о желании Путина закончить войну, в Кремле думают: "С чего это он так решил?", - Роман Цимбалюк

Когда Зеленский говорит о желании Путина закончить войну, в Кремле думают: "С чего это он так решил?", - Роман Цимбалюк
07:37 Сегодня Телеграф

В первой части большого интервью "Телеграфу" спецкорреспондент "УНИАН" Роман Цимбалюк рассказал, почему Владимир Зеленский расстроил руководство РФ. Во второй части нашей беседы мы обсудили, кто может помочь Киеву вернуть оккупированные территории, а так же какой сценарий для Украины Кремль подготовил на этот раз (для просмотра видео версии нужно проскроллить до конца материала).

У границ Украины Россия развернула огромное количество войск для вторжения

- В начале боевых действий за Карабах (этой осенью) высказали идею, что если бы Азербайджан объединился с Грузией, Молдовой и Украиной и одновременно страны начали возвращать контроль над своими территориями, то у РФ не хватило бы ресурсов сопротивляться и кому-то (или всем) удалось бы вернуть свои территории. Хватает ли у России ресурсов сейчас?

-Смотря с кем воевать. Если сложить военные и экономические потенциалы перечисленных стран, то это в несколько раз меньше, чем у Российской Федерации. Россия может проводить военные действия одновременно со всеми указанными государствами. В Приднестровье не такая большая военная группировка РФ, но и у Молдовы армия немногочисленная. С Грузией понятно - логика 2008 года никуда не делась. В войне с Украиной погибнут десятки тысяч людей, но с большой вероятностью мы эту войну проиграем, поскольку вдоль украинской границы с 2014 года РФ развернула колоссальное количество войск, целые дивизии. Это группировка для вторжения в Украину, нужно это понимать.

Озвученный тобой сценарий я бы всерьез не рассматривал, но ход мыслей мне нравится. Все зависит от того, какой конкретно у России будет противник. Одной Турции, возможно, будет достаточно. Простое сравнение: в Украине президент говорит, что нам "нужно просто перестать стрелять", не звучит идея фикс - вернуть захваченные территории. "Мы за мир" и все такое, никаких планов по военному возврату территорий у нас нет. А вот у турков с этим проблем нет - они спокойно сбивают российские самолеты, мочат русских "ихтамнетов" в Сирии, Ливии, продемонстрировали готовность воевать против Кремля в Нагорном Карабахе и так далее. 

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- По результатам войны за Нагорный Карабах, за столом переговоров премьер Армении Никол Пашинян оказался в положении 1:3 против Москвы, Анкары и Баку. Политолог Юрий Романенко сравнил Армению с молочным поросенком, которого разделали за обеденным столом. Можем ли мы оказаться в роли такого поросенка?

- Частично мы уже оказались в этой роли. Кто откусил Крым и Донбасс? Наши "братушки". Эта история очень поучительная. Ты становишься жертвой, если ты слабый. Слабый ты - потому что глупый, а глупый - потому что бедный. И так по кругу.

Если смотреть сейчас из Москвы в сторону Киева, то не видно вертикали власти. Есть какие-то очаги, но в целом власти не видно. Президенту не важно, как называется его улица, а ведь улицы обычно называют в честь победителей.

Роман Цимбалюк

Скоро будет новогоднее поздравление Владимира Зеленского, я жду каких-то сочных штук от продюсеров "Квартала". Нам же интересно не только, что будет произносить президент, но и какой смысл будет заложен в его словах. Сейчас обществу навязывают, что Украина сама виновата в потере Крыма, Донбасса и прочее. Россию фактически выносят за скобки - особенно этим грешат информационные помойки Медведчука и один известный блогер, который у меня ассоциируется с чучелом в Гуччи.

- Как Путин относится к Зеленскому?

- У меня складывается впечатление, что в Кремле украинскую власть и часть нашего общества (в том числе пророссийски ориентированную) презирают. Какой-то выскочка играл на рояле и вдруг стал президентом Украины. А самое главное - он назначен на свою должность без согласования с Москвой! Ну что это такое?

Я долгое время живу в Москве и хорошо знаю менталитет россиян. Когда ты начинаешь перед ними лебезить, то ничем хорошим это не заканчивается. Вот Зеленский говорил: "Я увидел в глазах Путина желание закончить войну". Ему (Путину - Авт.) когда это подают на стол, то он думает: "С чего это он так решил? Кто ему это сказал? Сколько еще солдат украинских нужно убить, чтобы он (Зеленский - Авт.) начал что-то понимать". Слово презрение в этом плане лучше всего отображает отношение Кремля к Зеленскому и украинцам.

Медведчук на свои каналы зарабатывает в Украине

- Не сумев завоевать Украину военным путем, Кремль взял курс на мягкую экспансию - каналы Медведчука, засилье российского продукта на YouTube. Электорат Зеленского в большей своей мере не против восстановления связей с Россией. Можем ли мы представить ситуацию, что в ближайшие 10-20 лет у нас будут нормальные отношения с РФ? Или ментально мы уже точно откололись от "русского мира"?

- Что касается YouTube - нужно срочно прорекламировать мой канал, он русскоязычный, но с четкой позицией и названием вещей своими именами. Что касается экспансии - все так устроено, что Медведчук на свои каналы зарабатывает в Украине. Все эти размышления, что кто-то там чемоданы с деньгами возит из Москвы в Киев, чтобы за это все платить, не имеют общего с реальностью. Система бизнеса выстроена таким образом, чтобы Украина сама платила за то, чтобы ее жрали россияне. Надо признать - это высший пилотаж России, как империи. Достаточно проанализировать рынок сжиженного газа, транзит угля в ту же Польшу и так далее. По словам знающих людей, эти моменты контролирует Медведчук. Может конечно они врут, но точно можно сказать, что Медведчук - человек не бедный и может себе позволить платить за эти телеканалы. С баблом у них проблем нет.

Медведчук и Путин

Кремль делает ставку, что, используя гримасу демократии, в результате следующих выборов создадут в Украине пророссийское большинство, а Медведчука (или условного Медведчука) назначат премьер-министром, а может и президентом. Сразу же все российские хотелки, которые Кремль озвучивал с 2014 года, будут удовлетворены. Мы начнем разбираться с "гражданской войной", как это было в Молдове, интеграция на Запад будет остановлена, патриотов будет щемить украинский "Беркут". Они рассчитывают на это.

А если не получится, а оно не получится - местные выборы это четко показали, тогда опять используют комбинированный подход - немного поубивают людей на Донбассе, предложат сесть за стол переговоров. И так по кругу, до того момента, пока в Украине не сложится консенсус, когда, независимо от победителя выборов, будет звучать один тезис - "увидел в прицел российского оккупанта - стреляй без команды". Как только этот тезис будет транслировать украинское общество, они подумают "та ну их на**ен. Это не укры, а какие-то финны чистой воды!".

Что касается желания электората Зеленского восстановить отношения с Россией - я тоже хочу этого возобновления, чтобы прям торговля шла и все прочее. Но в нашем случае, если мы хотим восстановить экономические отношения с Россией, или какие-либо, то мы обязаны выполнить два условия: признать аннексию Крыма и признать "гражданскую войну" на Донбассе. Ну и бонусом признать вину Украины за сбитый россиянами Боинг, вернуть Московский проспект и массу подобных шагов, чтобы русский флаг появился над главными офисами в Киеве.

Готовы ли мы на этот шаг - пусть каждый ответит себе сам.

- Полгода назад у меня возникла мысль, что на выборах через три года может сложиться ситуация, в которой Владимир Зеленский может оказаться не самым плохим вариантом. Как думаешь, может ли второй срок Зеленского оказаться лучшим выбором?

- Владимир Зеленский занимает центристскую позицию - и тем, и этим. В принципе мы декларируем путь на Запад, хоть и громко об этом не говорим. Я бы назвал эту ситуацию - "прозападное хождение на месте".

Как мы увидели, фракция "Слуга народа" оказалась удобной для людей, которые занимают сильные позиции в Украине. Очень гибкая фракция, которая может удовлетворить интересы любого. Если учесть, что телевизор принадлежит олигархам, то вполне могут договориться и будет подача, что не такой плохой у нас президент. Сейчас же это работает - рейтинг Зеленского за полтора года не так сильно обвалился. Важно еще, что произойдет за эти три с половиной года... В целом, я бы сравнил Украину с горами в Афганистане. Их бомбил СССР, бомбили американцы, а горы как стояли, так и будут стоять. Так же и Украина. Полагаю, этот пакет акций 50+1% в сторону Запада сохранится и движение в сторону Европы будет продолжено.

С Россией договориться не получится ведь они хотят, чтобы мы были частью России. Отношения могут быть восстановлены только, если какой-то украинский президент полетит в Москву, его в сопровождении телекамер пустят в бункер Ново-Огарево, он с ходу упадет на колени, поцелует сапог Путина и заявит, что он теперь главный в нашей стране, а президент Украины становится губернатором "малороссийской области РФ". Вот тогда отношения будут восстановлены, других вариантов нет.

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Автор: Ярослав Жаренов

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Все по теме:

Украина, Турция, Россия, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Роман Цимбалюк.

Автор:

Телеграф
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