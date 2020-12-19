В Украине с 19 декабря ужесточили карантинные нормы: что изменилось (инфографика)

С 19 декабря в Украине ужесточаются карантинные мероприятия.

Согласно данным Кабмина, новая порция ограничений, по большей части, затронет порядок проведения праздничных мероприятий, запланированных в канун Нового Года.

С 19 декабря будет запрещено проведение массовые мероприятия на детских праздниках и корпоративах, а также будут введены ограничения на посещение культурных и религиозных заведений. Помимо того, под действие ограничений попадут и общепиты.

Однако уже с 8 января украинцев ждет еще одна волна ужесточения карантинных ограничений и переход к так называемому "локдауну", который будет длиться до 24 января.

Во время действия локдауна будет запрещена деятельность учебных заведений, общепитов, культурных заведений, ТРЦ, салонов красоты и фитнес-залов.

Также запрет коснется деятельности рынков и рождественских ярмарок.

Напомним, ранее министр образования Сергей Шкарлет уточнил позицию Минобразования относительно работ школ во время локдауна.