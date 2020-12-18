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Пятница, 18.12.2020
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Как будут работать школы во время локдауна в Украине: сделано уточнение

Как будут работать школы во время локдауна в Украине: сделано уточнение
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В связи с распространением коронавируса украинское правительство введет локдаун с 8 по 24 января. В этот переиод большинство школ отправят учеников на каникулы.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, позиция Министерства образования и науки такая, как и у ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины, и предусматривает уход на карантин всех, кроме учеников первых-четвертых классов и детских садов.

В то же время школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, пойдут на дистанционное обучение. 

Министр убежден, что это единственный формат на данный момент для детей не отойти от школьной программы.

Читайте также в материале "Телеграфа": Когда в Украине закончится карантин - в правительстве дали ответ.

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Все по теме:

Украина, Школа, Карантин, Сергей Шкарлет, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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