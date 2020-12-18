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Пятница, 18.12.2020
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Власть утратила иллюзиии по поводу быстрого мира с Россией, - Сергей Гармаш

Власть утратила иллюзиии по поводу быстрого мира с Россией, - Сергей Гармаш
18:18 Сегодня Телеграф Радіо свобода

В ситуации вокруг битвы за Донбасс и попыток реинтеграции временно оккупированных территорий было, есть (и точно – будет) много «зрады». Тема контраверсийная, вокруг нее много манипуляций. Тем ценнее мнение людей, «погруженных» в процесс и видящих не только плохое. Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш оценил для «Телеграфа» позитивные моменты 2020 года в ракурсе конфликта на Востоке Украины. 

«Я как реалист понимал после нормандского саммита, прошедшего в декабре-2019, что за год мы не сможем получить результаты, которые решили бы проблемы Донбасса, закрыли бы этот вопрос. А тут еще и пандемия со всеми вытекающими, - отмечает Сергей Гармаш. – Но, всё же, в уходящем году я вижу больше позитива для нас в ситуации вокруг Донбасса».

Одной из побед эксперт называет смену государственной политики по отношению к жителям оккупированных территорий.

«Мы перестали считать линию разграничения фактически госграницей. Несмотря на пандемию, открыли со своей стороны КПВВ. Сделали новые, модифицировали те, что были», - напоминает Сергей Гармаш.

Также позитивом он называет, что наша власть утратила иллюзии в отношении возможного быстрого мира. Это, считает эксперт, делает действия официального Киева более прагматичными, конструктивными. А значит - приближает долгожданный мир. И точно не на условиях Кремля.

«Еще один важный момент – перемирие. Да, оно не всеобъемлющее, да, всё еще есть жертвы… Но количество обстрелов сократилось в разы, как и число раненых и погибших наших военнослужащих, - подчеркивает Сергей Гармаш. - Нам удается сохранить важнейший ресурс, в том числе человеческий. Для, надеюсь, выполнения конкретных боевых задач по освобождении наших территорий - в будущем».

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Благоприятным фактором считает эксперт и значительное ослабление России в связи с коронавирусом и экономическим кризисом, который тот вызвал.

«А смена администрации в США, надеюсь, сделает действия Штатов в отношении РФ более прагматичными», - отмечает Сергей Гармаш.

Важной в ракурсе Донбасса он считает и ситуацию с Нагорным Карабхом, где Азербайджан отвоевал свои территории.

«Это живой, конкретный пример того, что переговоры можно вести десятки лет, но при этом каждый день следует готовиться к освобождению своей территории. Тем более, если переговоры не дают должного эффекта. И мы должны быть готовыми отвоевать свои территории, если иначе будет нельзя, а также – когда сложится благоприятная геополитическая ситуация, - подчеркивает Сергей Гармаш. - Все вышеперечисленные факторы дают надежду на то, что будущий год будет более плодотворным в решении вопроса конфликта на Донбассе. И что он приблизит нашу победу в гибридной войне России против Украины».

Военный эксперт Олег Жданов ранее очертил три возможных сценария для Донбасса.

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Телеграф
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