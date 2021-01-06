Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси

Бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко, спорная победа которого в августе прошлого года привела к массовым протестам, в новогоднем обращении к белорусам назвал 2020 год ярким и своеобразным, а 2021 – годом народного единства. Уходить он, похоже, не собирается.

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда проанализировал для «Телеграфа» происходящее в Беларуси и дал прогноз на будущее (в том числе в украинском и российском ракурсе ситуации).

«Оценка ситуации в Беларуси зачастую в Украине звучит эмоционально, - считает Евгений Магда. - Ведь тамошние протесты напоминают Революцию Достоинства. Впрочем, они ею не являются, и это надо понимать достаточно четко».

Эксперт подвел итоги в виде тезисов, дающих пищу для размышления:

1. Размах протестов после обнародования результатов президентских выборов стал беспрецедентным для Беларуси. Они уже изменили белорусское общество, хотя и не достигли поставленной цели – ухода Александра Лукашенко.

2. Хотя Лукашенко удержался у власти, оснований смотреть в будущее с оптимизмом у него немного. В этом ракурсе интересно, какой проект новой Конституции будет вынесен в феврале 2021-го на Всебелорусское народное собрание.

3. Управление протестами с помощью анонимных телеграм-каналов, безусловно, дает повод задуматься любителям конспирологии и создает определенное преимущество для Лукашенко, ведь у того нет официального визави.

4. Сложно назвать Светлану Тихановскую лидером оппозиции. Скорее, она ее символ. Если она и приедет в Киев, Магда не видит перспективы ее встречи с Владимиром Зеленским.

5. Украина не готова идти в кильватере санкций ЕС против Беларуси. Позиция нашей страны будет более прагматичной, считает эксперт.

6. По мнению Евгения Магды, ситуация для России в Беларуси сегодня беспроигрышная: и Лукашенко, и любой потенциальный новый лидер страны не рискнет взять на вооружение лозунг «Прочь от Москвы». Россия же попытается расширить экономический аншлюс Беларуси, установив контроль над стратегическими предприятиями. Это означает, что Украине нужно быть бдительной и осторожной в отношениях с соседом.

Напомним, ранее старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб дал прогноз, могут ли Россию и Беларусь отключить от SWIFT.

Политолог Андрей Окара рассказал, что может заставить Лукашенко уйти.

Помимо прочего, в сети бурно обсуждают новогодний баттл Лукашенко и Тихановской.