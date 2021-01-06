Скачать
Среда, 06.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Степанов спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине
Степанов спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине
Невменяемая, надевала на себя детские вещи: очевидец открыл детали жуткого ЧП в Киеве
Невменяемая, надевала на себя детские вещи: очевидец открыл детали жуткого ЧП в Киеве
В правительстве открыли нюансы введения локдауна в Украине
В правительстве открыли нюансы введения локдауна в Украине
Мать объяснила, почему выбросила ребенка из окна в Киеве: "Я тебя любила, Руслан!" (видео)
Мать объяснила, почему выбросила ребенка из окна в Киеве: "Я тебя любила, Руслан!" (видео)

Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси

Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси
20:19 Сегодня Телеграф

Бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко, спорная победа которого в августе прошлого года привела к массовым протестам, в новогоднем обращении к белорусам назвал 2020 год ярким и своеобразным, а 2021 – годом народного единства. Уходить он, похоже, не собирается.

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда проанализировал для «Телеграфа» происходящее в Беларуси и дал прогноз на будущее (в том числе в украинском и российском ракурсе ситуации).

Кремль готовит удар в спину Лукашенко: в сеть попали любопытные документы

«Оценка ситуации в Беларуси зачастую в Украине звучит эмоционально, - считает Евгений Магда. - Ведь тамошние протесты напоминают Революцию Достоинства. Впрочем, они ею не являются, и это надо понимать достаточно четко».

Протесты изменили Беларусь, у Лукашенко нет будущего, но Россия выиграла - Магда подвел итоги

Эксперт подвел итоги в виде тезисов, дающих пищу для размышления:

1. Размах протестов после обнародования результатов президентских выборов стал беспрецедентным для Беларуси. Они уже изменили белорусское общество, хотя и не достигли поставленной цели – ухода Александра Лукашенко.

2. Хотя Лукашенко удержался у власти, оснований смотреть в будущее с оптимизмом у него немного. В этом ракурсе интересно, какой проект новой Конституции будет вынесен в феврале 2021-го на Всебелорусское народное собрание.

3. Управление протестами с помощью анонимных телеграм-каналов, безусловно, дает повод задуматься любителям конспирологии и создает определенное преимущество для Лукашенко, ведь у того нет официального визави.

Лукашенко - смертник: в Украине предрекли плохой конец белорусскому диктатору

4. Сложно назвать Светлану Тихановскую лидером оппозиции. Скорее, она ее символ. Если она и приедет в Киев, Магда не видит перспективы ее встречи с Владимиром Зеленским.

5. Украина не готова идти в кильватере санкций ЕС против Беларуси. Позиция нашей страны будет более прагматичной, считает эксперт.

6. По мнению Евгения Магды, ситуация для России в Беларуси сегодня беспроигрышная: и Лукашенко, и любой потенциальный новый лидер страны не рискнет взять на вооружение лозунг «Прочь от Москвы». Россия же попытается расширить экономический аншлюс Беларуси, установив контроль над стратегическими предприятиями. Это означает, что Украине нужно быть бдительной и осторожной в отношениях с соседом.

Напомним, ранее старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб дал прогноз, могут ли Россию и Беларусь отключить от SWIFT.

Политолог Андрей Окара рассказал, что может заставить Лукашенко уйти.

Помимо прочего, в сети бурно обсуждают новогодний баттл Лукашенко и Тихановской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Евгений Магда, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе масштабная смертельная авария с возгоранием: все детали и видео момента
02 Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
03 Появилось видео с места гибели сына Геннадия Корбана
04 У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
05 Доллар подешевеет до 27: озвучен прогноз по курсу валют в ближайшее время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси
Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси
В США устроили массовые протесты из-за Байдена: подробности и видео
В США устроили массовые протесты из-за Байдена: подробности и видео
Тупицкий улетел из Украины после скандала с &quot;отстранением&quot; - Лещенко
Тупицкий улетел из Украины после скандала с "отстранением" - Лещенко
Королева шика: Кейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании
Королева шика: Кейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь