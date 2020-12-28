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Кремль готовит удар в спину Лукашенко: в сеть попали любопытные документы

Кремль готовит удар в спину Лукашенко: в сеть попали любопытные документы
16:54 Сегодня Телеграф

Администрация президента России работает над созданием в Беларуси партии с рабочим названием "Право народа", которая выступит против Александра Лукашенко, но поддержит интеграцию с РФ. 

Об этом пишет The Insider

Издание утверждает, что получило некоторые документы, которые были получены из управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. 

Первый из них, "Стратегия работы в Республике Белоруссия", был подготовлен в 2020 году. 

В нем отмечается, что для "сохранения влияния" необходимо в частности ввести своих людей в управляющие органы всех оппозиционных структур, создание собственного политического движения или партии, формирование своих каналов распространения информации, а также создание общественных организаций и сети лидеров общественной мысли. 

Во втором документе, являющимся записью выступления генерала СВР Владимира Чернова, говорится о том, что необходимо настаивать на проведении конституционной реформы и передаче полномочий парламенту, в котором к тому времени будет находиться лояльные Кремлю силы. 

В третьем документе говорится о создании марионеточной партии в Беларуси, которая носит рабочее название "Право народа". 

Хоть о ее создании пока не объявили, но из содержания документа можно прогнозировать дальнейшие действия Кремля. В частности отвлечения внимания от результатов выборов в сторону необходимости проведения "конституционных реформ", переход Беларуси к парламентско-президентской республике и приватизацию государственного сектора. 

Читайте в материале "Телеграф": "Пока смерть не разлучит вас": что ждет Лукашенко и смогут ли беларусы добиться его ухода

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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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