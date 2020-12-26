Лукашенко - смертник: в Украине предрекли плохой конец белорусскому диктатору

В Беларуси рано или поздно сместят режим Александр Лукашенко, но его преемники, скорее всего, будут абсолютно лояльны Кремлю.

Об этом в интервью Телеграфу рассказал политический консультант Тарас Березовец.

"Режим Лукашенко обречен. Он уже смертник", - сказал он.

По его мнению, существует два варианта развития событий - либо Лукашенко уйдет сам, либо произойдет "дворцовый переворот".

Березовец подчеркнул, что у Лукашенко нет легитимности ни среди народа, ни среди элит и удержаться за власть ему помогла лишь помощь президента РФ Владимира Путина.

Он отмечает, что если Лукашенко попытается пойти на кровавый сценарий разгона протестов, то "вопрос падения его режима - это вопрос нескольких дней".

"Но я придерживаюсь точки зрения, что более вероятен консервативный сценарий. Какое-то время Лукашенко еще будет у власти, но та будет деградировать, слабеть. А потом его "уйдут", - сказал Березовец, отметив, что те, кто придут после, будут под полным контролем Кремля.

О том, что будет с Россией после Путина и какие угрозы Украине несет 2021 год, читайте в материале "Телеграф": Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец.