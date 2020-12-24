Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец

Что будет с Россией после Путина? Какие угрозы Украине несет 2021 год? В чем опасность Ермака для Украины – и Разумкова для Ермака? Какие ошибки допустила команда президента Зеленского? Об этом и многом другом – в интервью «Телеграфу» рассказал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

- Как вы оцениваете политику Зеленского и Ко по Донбассу?

- Он стал заложником своих обещаний относительно быстрого решения конфликта. И теперь сложно выйти из ловушки, в которую себя загнал. Быстро прекратить войну не получилось. Зеленский гордится так называемым перемирием, при этом упорно игнорирует факты, что обстрелы продолжаются, что есть жертвы и среди военных, и среди гражданских. Из позитива – президент, похоже, понял (хоть и не признается в этом), что закончить войну можно или победой, или капитуляцией. Политика, которая применялась изначально, была капитулянтская и дилетантская. Но путем ошибок Зеленский понял, что войну отступлением и сдачей территорий выиграть невозможно. Теперь решили усилить дипломатическое (а с его помощью – и экономическое) давление на Россию. Скорее всего, будут плотнее привлекать Великобританию, США.

- Как победа Байдена на американских выборах может отразиться на российско-украинском конфликте?

- В Белый дом пришел президент, который намного лучше предшественника понимает украинскую проблематику. Но я бы не строил планов и иллюзий касательно Байдена. Ожидания высокие, но к ожиданиям я уже отношусь осторожно. Реальность зачастую оказывается другой... В свое время Трамп тоже заявлял, что будут мощные антироссийские санкции. Но в конечном итоге мы увидели в его исполнении беззубую политику потакания стране-агрессору. При этом республиканцы всегда были более решительны, чем демократы, во внешнеполитическом курсе. И именно при Трампе нам дали летальное оружие…

Нет завышенных ожиданий от смены президента США еще и потому, что точно будут проблемы с Байденом касательно его обид за сына и дело Бурисмы. Эта тема еще всплывет. А расследование которое было в отношении депутата Деркача с его пленками, скорее всего, зацепит и других замешанных депутатов - Качуру, Дубинского… Тех, кого демократы считают виновными в попытках вмешаться в избирательную кампанию, подыгрывая Трампу. Точно будут точечные санкции. К тому же, думаю, администрация Байдена заточена на то, чтобы привлечь к ответственности Коломойского – благо, хватает за что.

- Осенью «взрывной» новостью стали военные действия в Нагорном Карабахе, где Азербайджан, спустя почти 30 лет, отвоевал свои территории. Какие выводы из этого следует сделать Украине?

- Ключевое - вечных замороженных конфликтов не бывает. Так или иначе, всё заканчивается полномасштабной войной, которая приводит или к восстановлению территориальной целостности, или к потерям новых территорий. Мы увидели второй пример после Хорватии, как возвращать свое. Уверен, что наши военные вовсю изучают азербайджанский кейс. Более того, точно знаю, что азербайджанские военные делились с нашими деталями проведения операции в Нагорном Карабахе.

Вывод – дипломатия не является единственным способом разрешения конфликта. И в случае с РФ нам надо держать в уме возможность возврата свои территорий силовым путем. Правящий режим в России - то слабее, то сильнее. И Генштаб ВСУ обязан разрабатывать, в том числе, военное решение вопроса. И на Донбассе, и в Крыму. Не факт, что его придется применять. Но разрабатывать – безусловно, нужно. Теперь и с учетом опыта боевых действий в Нагорном Карабахе, где активно использовались боевые турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые вскоре поступят и на вооружение украинской армии.

- Насколько вероятна активизация боевых действий на Южном Кавказе? Кто и почему будет в выгоде от этого?

- Она уже произошла даже после объявленного перемирия. Частично, но всё же… Мира как такового там точно не было и не будет. Азербайджан своей задачи до конца не выполнил. И продолжит давить на Армению, в том числе, с применением вооруженных сил. Армения тоже не удовлетворена - считает себя несправедливо побежденной в этой войне. Реваншистские настроения будут нарастать, особенно, если премьер Пашинян уйдет в отставку. Следующий глава армянского правительства, скорее всего, будет заявлять о «необходимости восстановления территориальной целостности», о важности вернуть контроль за Нагорным Карабахом.

Боевые действия, спорадические вспышки, будут случаться регулярно. А открытая война, которую Азербайджан устроил осенью, может возникнуть в течение ближайшего года.

Турция, которая всецело на стороне Азербайджана, будет подталкивать его к развитию успеха. Она намерена зайти на Кавказ еще плотнее. Уверен, что вскоре мы увидим еще более тесные связи Турции с Грузией, в том числе по линии сотрудничества в ракурсе НАТО (куда Грузия вступит, похоже, раньше Украины).

У России нет возможности достойно противостоять усилению влияния Турции в регионе. Путин будет делать вид, что всё с ним согласовано, хотя это не так. Параллельно россияне будут готовить смену режима в Армении. Чтобы пришло более пророссийское правительство. И там Кремль действительно может укрепить свои позиции.

- Чем завершится противостояние в Беларуси, где, похоже, тоже укрепляются позиции Кремля?

- Режим Лукашенко обречен. Он уже смертник. Есть два варианта. Или это будет а-ля дворцовый переворот (с его физическим устранением, возможно по сымитированным естественным причинам). Или уйдет сам. И чем быстрее, тем лучше. Легитимности у Лукашенко нет ни в элитах, ни среди народа. Пока устоял лишь с помощью Путина. Но если пойдет на кровавый сценарий разгона протестов, как было в Киеве при Януковиче, вопрос падения его режима - это вопрос нескольких дней. Но я придерживаюсь точки зрения, что более вероятен консервативный сценарий. Какое-то время Лукашенко еще будет у власти, но та будет деградировать, слабеть. А потом его «уйдут». Но тот, кто придет после, будет, скорее всего, под полным контролем Кремля.

- Когда и почему может пасть режим Путина? И что тогда ждет Россию?

- Режим Путина, думаю, закончится лишь после смерти самого Путина. И это, вероятно, будет естественная смерть, без заговоров и переворотов. Когда бы это ни произошло, какое-то время будет конфликт элит. Выиграют, скорее всего, силовики. Не даром наиболее вероятным преемником многие эксперты называют министра обороны Сергея Шойгу.

Впрочем, всё может сложиться и иначе. Тот же Сталин не подготовил преемника. И его сметь привела к внутривидовой борьбе и гибели части чиновников высшего звена. В итоге победил Хрущев, на которого никто не ставил.

Важно понимать, что любой режим, который придет на смену путинскому, будет продолжать его линию. Лишь спустя несколько десятилетий, возможно, спустя ряд политических витков, когда не будет ресурсов для поддержки оккупированных территорий, когда экономически РФ очень сильно ослабнет, мы увидим более вменяемую страну.

- В Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водой. На какие действия могут пойти Кремль и пророссийские силы в Украине, чтобы Киев дал воду на оккупированный полуостров?

- Не знаю, решатся ли россияне на военную угрозу. Но дипломатическое, информационное давление (в том числе через ООН, ОБСЕ) будет сильным. Несмотря на разного рода «проекты» (опреснение и так далее), они не могут решить проблему питьевой воды полуострова. Только пытаться заставить Украину вернуть туда воду. Но Северо-Крымский канал частично разрушен. И даже если днепровская вода вернется, придется еще долго проводить восстановительные работы. А она в обозримом будущем не вернется.

- Что скажете о шагах нашей новой власти в этом году в направлении деоккупации Крыма?

- Из позитива – инициатива по созданию Крымской платформы. Туда хотят пригласить США, Британию, даже РФ. Последняя, кстати, устами Маши Захаровой (официальный представитель МИД России Мария Захарова – ред.) заявила, что согласна обсуждать лишь темы снятия блокады с Крыма и поставки туда воды.

Россия предсказуемо отказывается принимать участие в любых форматах обсуждения крымского вопроса. И пока Путин при власти – так и будет. Да и при его преемнике, думаю, тоже. Скорее всего, возвращение Крыма растянется на 40-50 лет. Не верую в краткосрочную и среднесрочную перспективу.

То, что мы вновь подняли вопрос полуострова благодаря Крымской платформе – хорошо. Ведь тема Крыма постепенно уходит с международной повестки. Но у нас, к сожалению, нет реальных механизмов давления на агрессора.

- Нацсовет по телерадиовещанию намерен проверить телеканал «НАШ» из-за присутствия в недавнем эфире представителя т.н. «ЛНР» в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника. Почему подобный эфир вообще стал возможным?

- Мирошник попал в этот эфир не случайно. Это был преднамеренный шаг, явно продуманный Мураевым, которому принадлежит канал. Попытка проверить – насколько далеки пределы компромиссов у этой власти. Мыслят те, кто «качает» ситуацию, следующим образом: «Давайте запустим Мирошника. Прокатило? Давайте попробуем теперь позвать в эфир явного террориста, у кого кровь на руках». Эту спецоперацию начал Гордон, который беседовал с Гиркиным и прочими… Теперь еще больше размывают рамки, разрушают информационное пространство Украины. И ведь никто никакого серьезного наказания не понес и не понесет. Разве что – штрафы, которые для этих людей – смешные деньги…

Мы уже видели подобные совместные спецоперации, которые проводили каналы Медведчука и Коломойского – о якобы американских бактериологических лабораториях в Украине.

Я вижу целенаправленные усилия по разрушению нашей информационной матрицы. То, что было вчера ненормальным, неприемлемым – сегодня нам стараются «продать» как что-то нормальное.

А у Зеленского и его окружения, похоже, принцип - ни с кем не надо воевать, кроме каналов Порошенко. Остальные для них приемлемы – спикеры «слуг» появляются на каналах Ахметова, Пинчука, Медведчука, заходят к Коломойскому…

- Действительно ли ваш Telegram-канал атаковали боты от Мураева? Почему это случилось?

- Да, это были мураевцы и россияне. Как раз после того, когда я высказал мнение о Мирошнике в украинском эфире… Я упомянул одного из ведущих, он забросил это в свой Telegram-канал. И пошла массированная атака на мой… С однотипными сообщениями, с похожими по структуре речевыми оборотами. Работали в основном русские боты – с территории РФ.

– Насколько выросла в последнее время популярность Telegram-каналов?

– Мне кажется, на украинском рынке их пик пройден. Анонимные (типа «Разведчик», «Темный рыцарь») были популярный осенью-2019 и прошлой зимой. Сегодня такой суперпопулярности уже нет. Если не накручивать посещения ботами, то аудитория или уходит, или растет несущественно.

Кстати, некоторое время назад Telegram-каналы активно скупал глава Офиса президента Андрей Ермак. В том числе, именно ОП был куплен канал «Резидент». Но гонят там такую пургу, что порядочные СМИ информацию эту не тиражируют. По этой причине, кстати, привлекли как спикера украинской делегации в ТКГ и вообще в команду ОП Алексея Арестовича. Он - известный ютубер, а у Зеленского делают ставку именно на видео-контент.

- Если перечислить главные внутриукраинские провалы центральной власти в 2020 году, это…?

– …Проваленная борьба с коронавирусом, серьезный отток профессиональных кадров (как следствие этих проблем – жесточайший экономический кризис), проигранные местные выборы, фактический развал монобольшинства, конституционный кризис. Мы видим деградацию всей украинской системы государственного управления. И массовый отъезд людей в другие страны.

- Что скажете о деятельности Офиса президента и его главы – Андрея Ермака?

- После того, как стало известно, что у Зеленского - 4 советника, у Ермака – два десятка, думаю, многие задаются вопросом, а кто у нас является президентом страны? Ключевое отличие Ермака от его предшественника Богдана - то, что Ермак создал Зеленскому теплую ванну. Комфортные условия. И потому Ермак будет находиться у власти максимально долго, несмотря на все скандалы.

Ермак выстраивает лично для себя систему власти, расставляет на разные посты собственные кадры, а не кадры Зеленского. Фактически строит параллельную структуру власти. И у нас уже – не губернаторы Зеленского, а губернаторы Ермака. Министры не президентские, а главы ОП.





Для Ермака сейчас задача №1 во внутренней политике - удержать власть и монобольшинство от распада, максимально расширить собственные возможности и… победить спикера Верховной Рады Разумкова, с которым они – оппоненты. Разумков пока не явно, но достаточно понятно для тех, кто в теме, обозначил свои президентские амбиции. Уже этой зимой он может запустить свой личный политический проект. Известно, что внутри фракции «Слуга народа» у него есть своя лояльная группа.

- А каковы основные задачи Ермака во внешней политике? Одно время он пытался стать частью переговоров по Донбассу, встречался с Дмитрием Козаком, который представлял Россию…

– Главная задача Ермака во внешней политике - обслуживание интересов Путина. Он выглядит агентом влияния. А его зам Олег Татаров, которому представители НАБУ недавно вручили подозрение (по делу УкрБуд и Нацгвардии) и вовсе выглядит как прямая и явная российская креатура. Скорее всего, его давно завербовали российские спецслужбы. А в ОП он появился с подачи Ермака. И это уже - прямая связь Ермака с российскими спецслужбами. Так что слухи о «сливе» операции по захвату «вагнеровцев», к чему якобы причастен Офис президента – могут оказаться вовсе не слухами…

Понятно, что в ОП от подобных обвинений пытаются отбиться. Но выглядит это очень неэффективно.

Когда будет падать власть Зеленского (насильственно или по естественным причинам) – я уверен, что Ермак не попадет в руки правосудия. Думаю, он вовремя «соскочит» - и покинет Украину.

- Какие угрозы стоят перед Украиной в 2021 году?

- Ключевая угроза – последствия эпидемии коронавируса. Мы оказались готовы хуже всех в Европе. Что неудивительно – с такой-то властью…

Нарастающие панические настроения, острый экономический кризис, рост безработицы и преступности – всё это нас ждет в 2021-м. Даже такие успешные страны как Великобритания испытывают проблемы. В том числе с продовольствие – из-за недавних ужесточений на фоне обнаружения нового штамма вируса. Мы тоже можем столкнуться с чем-то подобным, несмотря на то, что Украина - аграрная страна.

Нас, безусловно, ждет острый правительственный кризис. Правительство Шмыгаля приговорено, точечные замены тут не помогут. Управленческий и кадровый хаос в окружении Зеленского продолжится. Рейтинги будут валиться дальше. Неспособность справиться с вызовами может привести к досрочным выборам - и парламентским, и президентским.

Еще одна угроза. Мы видим, что коронавирусная эпидемия послужила тригером для активизации боевых действий. Азербайджан с подачи Турции именно сейчас решился на атаку в Нагорном Карабахе. В эпоху коронавируса возможности активизации военных действий возрастают. И ради ресурсов, и чтобы отвлечь от сложной внутренней ситуации. Мы - в зоне риска, ведь у нас продолжает необъявленная, но вполне реальная война с РФ.

Автор: Андрей Питонов