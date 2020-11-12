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Пока не оппонент, но конкурент в будущем: почему Разумков уходит от Зеленсого и станет ли он президентом

Пока не оппонент, но конкурент в будущем: почему Разумков уходит от Зеленсого и станет ли он президентом
07:26 Сегодня Телеграф

Спикер парламента Дмитрий Разумков за последний год заметно отдалился от президента Владимира Зеленского. Некоторые эксперты всерьез считают, что Разумков уже в скором будущем может претендовать на главный пост в стране. 

Очередной причиной для разговоров стал коронавирус, который буквально за несколько дней закрыл на изоляцию всю украинскую верхушку - если президент не может исполнять свои обязанности, то главой государства временно становится как раз спикер Верховной Рады (такое было в 2014 году после бегства Януковича, тогда и.о. президента был Александр Турчинов).

Можно ли считать спикера Разумкова конкурентом Зеленского? С этим вопросом "Телеграф" обратился к аналитику, политологу, кандидат уполитических наук Олесе Яхно.

«Я бы не сказала, что Разумков сейчас – оппонент Зеленского. Скорее - конкурент в будущем. Но не факт, что конкурент именно для Зеленского», – говорит аналитик эксперт.

Олеся Яхно

Олеся Яхно обращает внимание, что и президент, и партия «Слуга народа» теряют рейтинг, а фрагментация внутри монобольшинства нарастает. Многие уже сейчас не исключают или переформатирования коалиции (учитывая, что монобольшинство трещит по швам), или досрочные парламентские выборы.

«Будут они в срок или досрочные - не факт что «Слуга народа» пойдет туда как партия. Может так случиться, что от ее рейтинга к тому времени ничего не останется, – подчеркивает эксперт. – И разные группы, которые входят в «Слугу…», будут искать альтернативные проекты, связывая с ними свое будущее. Это касается и Разумкова, и других отдельных представителей команды Зеленского (если это можно назвать командой), имеющих соответствующие амбиции».

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По мнению Олеси Яхно, то, что Разумков не боится «не совпадать позицией» с президентом по ряду острых вопросов, в том числе касательно законопроекта о КСУ, доказывает, что он думает об имиджевых потерях и действует с прицелом на будущее.

Сейчас, по мнению аналитика, можно говорить не столько об оппозиционности ряда представителей партии власти по отношению к президенту, сколько о возможном вычленении из нее ярких личностей, формирования вокруг них разных групп. И они потенциально могут стать конкурентами не только Зеленскому, но и другим проектам. И старым, и новым, на которые может рассыпаться «Слуга народа».

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Владимир Зеленский, Олеся Яхно, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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