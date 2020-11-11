У Разумкова отличный плацдарм для президентсва, но разрывать союз с Зеленским пока рано - Евгений Магда

В последнее время всё заметнее расхождения между президентом Владимиром Зеленским и главой парламента Дмитрием Разумковым. Живым тому примером является параллельная подача законопроектов с целью разрешения конституционного кризиса. Может ли Разумков стать оппонентом Зеленского? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политический эксперт Евгений Магда.

«Думаю, что Дмитрию Разумкову достаточно тесно в вынужденном политическом союзе с Владимиром Зеленским. Но ему еще не время из него выходить. Он напоминает гусеницу в коконе, которая стремится превратиться в прекрасную бабочку - и совершить полет к собственной президентской карьере», – считает Евгений Магда.

Эксперт обратил внимание, что Дмитрий Разумков достаточно молодой человек (ему 37 лет) и, очевидно, он будет искать возможности для карьерного роста и впредь.

«У Разумкова есть качественный плацдарм для активно политической деятельности - кресло спикера. Но при этом, он зависит от действий большинства, действий фракции «Слуга народа». И это очень заметно, – отмечает Евгений Магда. – Ему в этом контексте придется действовать очень аккуратно. Поскольку при всех проблемах «Слуги народа», фракция может еще его снять со спикерской должности».

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский на днях заразился коронавирусом. Через несколько часов, как это стало известно, спикер Разумков в эфире канала ICTV заявил о готовности при необходимости заменить Зеленского и стать и.о. президента.

В последние месяцы в политических кругах всерьез обсуждали возможность похода Разумкова на выборы президента. Якобы спикер парламента даже имел встречи с некоторыми олигархами по этому поводу.