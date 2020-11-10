Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Объявлено о завершении войны в Нагорном Карабахе: что подписали Путин, Пашинян и Алиев
Объявлено о завершении войны в Нагорном Карабахе: что подписали Путин, Пашинян и Алиев
Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Путин не посмеет ввязываться: озвучен прогноз по будущему войны между Арменией и Азербайджаном
Путин не посмеет ввязываться: озвучен прогноз по будущему войны между Арменией и Азербайджаном

Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского

Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Обновлено 00:04 Сегодня Телеграф

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник вечером принял участие в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. В связи с новостью о выявлении COVID-19 у президента Владимира Зеленского, Разумкова спросили, готов ли он исполнять обязанности главы государства при необходимости.

Председатель парламента отметил, что на данный момент Владимир Зеленский может выполнять свои функции, а у президента, как известно, нет заместителей, передает корреспондент "Телеграфа".

Отвечая на вопрос о возможности стать первым лицом государства, Разумков ответил: "Я всегда готов работать как председатель Верховной Рады, как это и предусматривает Конституция", выразив надежду на скорое выздоровление президента.

Ранее "Телеграф" писал, что в последнее время во власти наметился раскол. Спикер Разумков показательно дистанцировался от президента и его людей и ведет самостоятельную игру. Ходили слухи, что Разумков может стать кандидатом в президента на следующих выборах, и что он якобы имеет поддержку Запада.

Как известно, в 2014 году в связи с бегством президента Виктора Януковича, премьер-министра и спикера парламента, главой Верховной Рады был назначен Александр Турчинов. Он же был первым лицом государства до выборов президента и инаугурации Петра Порошенко. Таким образом спикер Верховной Рады исполнял обязанности президента с 23 февраля по 7 июня 2014 года. В статусе и.о. президента Турчинов отдал приказ о начале АТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
02 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
03 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
04 Азербайджан по ошибке сбил российский военный вертолет над Арменией: появилось видео
05 От коронавируса умер генерал-майор СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Пропавшим Кернесом занялась полиция
Пропавшим Кернесом занялась полиция
У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности
У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь