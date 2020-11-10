Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник вечером принял участие в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. В связи с новостью о выявлении COVID-19 у президента Владимира Зеленского, Разумкова спросили, готов ли он исполнять обязанности главы государства при необходимости.

Председатель парламента отметил, что на данный момент Владимир Зеленский может выполнять свои функции, а у президента, как известно, нет заместителей, передает корреспондент "Телеграфа".

Отвечая на вопрос о возможности стать первым лицом государства, Разумков ответил: "Я всегда готов работать как председатель Верховной Рады, как это и предусматривает Конституция", выразив надежду на скорое выздоровление президента.

Ранее "Телеграф" писал, что в последнее время во власти наметился раскол. Спикер Разумков показательно дистанцировался от президента и его людей и ведет самостоятельную игру. Ходили слухи, что Разумков может стать кандидатом в президента на следующих выборах, и что он якобы имеет поддержку Запада.

Как известно, в 2014 году в связи с бегством президента Виктора Януковича, премьер-министра и спикера парламента, главой Верховной Рады был назначен Александр Турчинов. Он же был первым лицом государства до выборов президента и инаугурации Петра Порошенко. Таким образом спикер Верховной Рады исполнял обязанности президента с 23 февраля по 7 июня 2014 года. В статусе и.о. президента Турчинов отдал приказ о начале АТО.