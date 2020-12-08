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Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
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Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев

Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
07:47 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит «терпеливо и последовательно доводить» до Турции свою позицию о якобы принадлежности россиянам аннексированного украинского Крыма. Как, в свою очередь, должна «терпеливо и последовательно» действовать Украина, пытаясь вернуть полуостров и Севастополь? И почему наша власть «пробуксовывает» в этом направлении? Ситуацию для «Телеграфа» проанализировал заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

«Украина должна делать всё, чтобы Запад был консолидирован вокруг нее на теме Крыма. Именно оттуда началась российская агрессия. Там - корень проблем - и не только украинских, но и общемировых», – подчеркивает Айдер Муждабаев.

Айдер Муждабаев

Он уверен, что Турция никогда не признает Крым российским. Но иллюзия такая, по мнению журналиста, у Путина есть. 

«И ввод «миротворцев» в Нагорный Карабах (фактически – захват его) может быть частью далеко идущего плана в стиле: я отдам Нагорный Карабах, если Турция признает Крым российским. У Путина в голове может существовать такая мысль. Но руководство Турции на это не пойдет, – считает Айдер Муждабаев.

- Нужно понимать турецкий менталитет: Россия для них - исторический враг. Так что вряд ли такой финт сработает. Но в том, что Путин захватил Нагорный Карабах с целью влиять в регионе на Турцию – не сомневаюсь. Одна из целей – торг по Крыму. Возможны и другие, чтобы при разных раскладах манипулировать Азербайджаном и (или) Турцией».

Эрдоган превратил Турцию в мощную силу для сдерживания Путина: так ли это хорошо для Украины

Что касается Украины, то нам, по мнению журналиста, важно понимать: освобождение Крым возможно только путем уничтожения путинской России. И только в результате общих действий Украины и коллективного Запада.

«К сожалению, сама Украина пока не сделала даже элементарного. При властях, которые ненавидят друг друга (речь о Порошенко и Зеленском), не сделано одно и то же – не признан статус коренного народа крымских татар. Кроме глубинной ксенофобии – других объяснений не нахожу, – говорит Айдер Муждабаев. – Крымские татары являются одним из важнейших инструментов возвращение Крыма на дипломатическом фронте. Но и при правлении Порошенко, и при тех, кто сейчас находится в руководстве страны, находятся те, кто говорит: крымские татары – это турки, они уведут Крым в Турцию. Это бред, который был придуман еще при Екатерине II. Но его тиражируют и поныне. Мысль идиотская, нелогичная… Но в глупых головах, в том числе на уровне руководства страны, существует до сих пор. Всё это катастрофически влияет на борьбу за Крым. И является политическим позором и прошлой, и действующей власти. И Порошенко, и Зеленского. Это их очень сближает – нежелание поддержать на законодательном уровне крымских татар как коренного народа Украины».

Отметим, что у Путина критикуют "предательство" Турции в Крыму.

Также оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться

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Телеграф
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