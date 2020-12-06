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Оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться

Оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться
22:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Оккупационные "власти" Крыма заявляют, что Симферополь снабдят водой из Бештерек-Зуйского водозабора.

Об этом сообщил "министр строительства и архитектуры" Крыма Михаил Храмов в эфире канала "Миллет", передает "Крым.Реалии"

"Мы сейчас активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя", - сказал он. 

Храмов также добавил, что длина водовода составит 21 километр, а диаметр - 500 мм. 

Также, по его словам, на месте проводится бурение пяти дополнительных скважин в добавку к трем уже существующим.

Ориентировочный срок запуска водоснабжения - 18 апреля. 

Ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин.

По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.

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Все по теме:

Вода, Симферополь, Крым, Водоснабжение.

Автор:

Телеграф
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