Оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться

Оккупационные "власти" Крыма заявляют, что Симферополь снабдят водой из Бештерек-Зуйского водозабора.

Об этом сообщил "министр строительства и архитектуры" Крыма Михаил Храмов в эфире канала "Миллет", передает "Крым.Реалии"

"Мы сейчас активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя", - сказал он.

Храмов также добавил, что длина водовода составит 21 километр, а диаметр - 500 мм.

Также, по его словам, на месте проводится бурение пяти дополнительных скважин в добавку к трем уже существующим.

Ориентировочный срок запуска водоснабжения - 18 апреля.

Ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин.

По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.