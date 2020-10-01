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Без воды с материковой Украины Крым превратится в пустыню, - российский ученый
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Без воды с материковой Украины Крым превратится в пустыню, - российский ученый

Без воды с материковой Украины Крым превратится в пустыню, - российский ученый
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф
Водные проблемы Крыма - одна из топ-тем, все чаще звучащая в украинских медиа. После оккупации Украина перекрыла подачу воды на полуостров, а Россия не смогла наладить какой-либо системы водоснабжения. С каждым днем становится известно о новых ограничениях, введенных в Крыму для уменьшения потребления воды, однако это не очень помогает. Что будет с украинским полуостровом и как вообще можно разрешить ситуацию "Телеграфу" рассказал российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар.

- До 2014 года вода из Северо-Крымского канала составляла примерно 80% от всей воды, которая была на полуострове. Еще 20% - были внутренние резервы полуострова - поверхностные и резервные воды, - говорит Юрий Медовар. - Через головной канал проходило 300 кубометров в секунду. Это примерно 5 железнодорожных цистерн. В секунду! Всего необходимый объем для полуострова - 1,5 кубокилометров воды. Компенсировать такой колоссальный объем воды нечем. Все разговоры о том, что мы набьем много скважин и прочее - это пустые разговоры.

Чтобы понимать: есть водоносный горизонт, он интенсивно эксплуатируется одной скважиной. Качают-качают, а воды все меньше. Дебет уменьшается. Бурят еще три скважины. В результате, если брать дебет всех скважин суммарно, то он будет выше, чем у одной, но если считать каждую отдельно, то через любую одну скважину будет проходить меньше воды, чем если бы осталась та первая и единственная скважина. Потому что мы выкачиваем воду.

Юрий Медовар

- Почему в Крыму с каждым годом ситуация только ухудшается?

- На примере полуострова мы видим, что если активно используется вода из верхнего горизонта, то на ее место заходит вода из нижнего горизонта. Вода из нижних слоев солоноватая и может интересовать нас разве что в лечебных целях, но пользоваться ею в быту постоянно нельзя. Процесс перехода соленой воды с нижнего горизонта в верхний приводит к минерализации и загрязнению воды и соответственно почвы. Потому на полуострове поняли, что бурить до бесконечности невозможно.

Я предлагал другой вариант. Максимально воду используют промышленность и сельское хозяйство. Если взять суммарный баланс воды по Крыму, то на питьевое водоснабжение отводится 15%, и тогда, если отрезать от воды сельское хозяйство и промышленность, то внутренних ресурсов полуострова хватило бы для обеспечения населения. Но тогда не будет ни сельского хозяйства, ни промышленности. Произойдет трансформация почвы и полуостров превратится в пустыню, на которой ничего не будет расти.

Понятно, никто на подобный сценарий не пойдет, потому будут появляться различные проекты. Например, озвучили идею рассыпать серебро и таким образом вызывать грозовые облака и пойдет дождь. Звучат еще идеи опреснять морскую воду. Но опреснители тут не помогут - они слишком энергозатратны. Какую-то часть потребляемой воды они могут дать, но это мизер. Такие установки очень дорогостоящие и потребляют приличное количество электроэнергии. Если даже опреснять воду Азовского моря (она менее соленая, чем в Черном море. - Авт.), то на весь Крым делать это просто нереально - электричества не хватит. Плюс ко всему у России нет качественных установок, они есть у Израиля, но едва ли они предоставят установки или технологии просто так.

Тайганское водохранилище сильно обмелело

- Что остается?

- Бесспорно - вся надежда на канал. Впрочем, это одна из причин, по которой в 1954 году Крым передавали в состав УССР. Власти СССР понимали, что с материковой частью Украины Крым будет в связке и будет канал, который насытит водой почву на полуострове. И тогда земля будет плодородить и все будет хорошо.

Если бы в 2014 году ученых спросили о том, что дает Крым и что туда необходимо вкладывать, то, возможно, кто-то бы еще 100 раз подумал, стоит ли пытаться его забрать. Обеспечение Крыма - очень затратное мероприятие. Шесть лет назад я говорил крымчанам: "вы не понимаете вообще, куда вы лезете!", а мне кричали "пошел ты на...", "хоть камни с неба".

- Звучат предложения подавать воду в Крым из России, через Керченский мост по сути...

- Возникает логичный вопрос: а где брать воду с той стороны? У Кубани тоже есть свои проблемы - мелеет Дон, мелеет главная его притока Хопер. Там много проблем на самом деле.

- Почему происходит меление рек?

- Питание реки происходит с двух сторон - в летнюю межень сверху идут осадки, а в зимнюю межень реки пополняются подземными водами и снеготаяние. Весной вода в реки поступает вследствие таяния снега. Кроме прочего, сейчас идет серия маловодных лет. Также на уровень воды в реках влияет масштабное бурение скважин.

В Бахчисарайском районе пересыхает Новоульяновское водохранилище

- Что будет с Крымом, если ситуация останется в нынешнем положении?

- Если нынешнее положение дел продлиться еще на несколько лет, то ситуация будет только ухудшаться. Даже если будет серия многоводных лет и Крым зальет дождями, то это все те же 20%, о которых мы говорили. Единственный вариант для спасения Крыма в сложившейся ситуации - договоренность между Россией и Украиной на дипломатическом уровне. Очевидно, что опреснить 300 кубометров воды в секунду - просто нереально.

Можно смело спрогнозировать, что в ХХІ веке войны будут вести за воду. Известные немецкие фирмы уже сейчас закупают скважины и резервируют их. Это будет самая большая проблема. Если даже сейчас посмотреть, то в России полтора литра воды на заправке стоит дороже, чем полтора литра бензина.

- У России на этот случай есть Байкал. К слову, его захватом как раз любят пугать россиян, когда рассказывают по ТВ, что "вокруг враги"...

- Воду из Байкала качают в Китай, а мы озеро наоборот только загрязняем. Байкал есть, но из него же не будут воду в Крым в бутылках возить. Она тогда золотая получится.

- Что можете сказать о судьбе Керченского моста из России в Крым? Изменилась ли сейсмическая активность после установки моста?

- Россияне полностью закрыли информацию об этом. Там действительно сейсморайон, неподалеку есть грязевые вулканы. Несколько лет назад я рецензировал статью ростовских ученых о влиянии Керченского моста на качество воды в Азовском море. В своей работе они приводили пример, что рядом с мостом есть грязевой вулкан, который "стреляет" примерно раз в 7-10 лет. Когда это происходит, то наружу с глубины выходят грязи, которые загрязняют воду. Плюс ко всему идет разрядка пород, на которых стоит Керченский мост. Грязевые вулканы - страшная вещь, когда они "извергаются".

Я бы этот Керченский мост разобрал совсем, чтобы не уничтожать Азовское море вообще. При Советском Союзе были строительные нормы (так называемые СНИП. - Авт.), по которым все строили. Нарушение СНИП было уголовным преступлением. Согласно этим нормам, строить арочные мосты в сейсморайонах можно только на твердых породах - гранит, габродиорит например. Это породы, которые держат нагрузку и не деформируются. В районе строительства Керченского моста находятся глины. Именно потому от строительства моста во времена СССР отказались. Плюс ко всему, очевидно, не все выделенные средства пошли на "стройку века". Потому подождем и посмотрим, как долго простоит этот мост.

Сейчас будет много проектов водоснабжения Крыма. Под каждый проект будут требовать деньги. Недавно Россия возводила космодром "Восточный" и мы помним, какие хищения были на том строительстве. С этими проектами будет аналогичная история - будут предлагать "Нью-Васюки" и требовать денег под различные якобы революционные идеи. Все будут кричать "Я спасу Крым! Только дайте денег!". Но, надо признать, выход из этой воды один - вода из Северо-Крымского канала. Точка.

Ранее постред Украины в ООН Сергей Кислица допустил, что если Россия признает себя оккупантом, то Киев рассмотрит вопрос возобновления поставок воды в Крым.

Тем временем оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заставляет крымчан продавать частные скважины и колодцы, а в случае отказа грозит проблемами с «прокуратурой».

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Вода, Крым, Крымский мост, Юрий Медовар.

Автор:

Телеграф
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