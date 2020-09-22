Украина может дать воду с материка в Крым: что для этого должна сделать Россия

Если Россия официально обратится к властям Украины и признает себя страной-оккупантом, то тогда Украина возобновит поставки воды в Крым.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Крым.Реалии.

"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарного права. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете", - заявил Кислица.

Также постпред при ООН напомнил, что Москва никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.