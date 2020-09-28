Вода в Крыму: оккупанты заставят людей продавать частные скважины и колодцы

Крымский глава Сергей Аксенов поручил выкупить частные скважины и колодцы в обезвоженных селах региона, а в случае отказа продавать предложил подключать прокуратуру.

Об этом Аксенов заявил на заседании оперативного штаба по водоснабжению республики.

В своем заявлении он отметил, что вода является стратегическим сырьем, а при недопонимании с собственниками стоит подключать прокуратуру.

Добавив, что водоснабжение - это общее дело и вода для всех не является чьей-то собственностью, а там где отказываются - нужно принять принудительное решение о выкупе. По другому не будет, потому, что нехватка воды есть у всех.

Во время заседания чиновники заявили, что проблемы водоснабжения наблюдаются в Симферопольском, Бахчисарайском и Ялтинском раонах.

Также подчеркнув, что за выходные дни по разным каналам связи было подано около 1 тыс обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или желто-коричневую жидкость, текущую из водопровода. В некоторых районах подача воды была остановлена в течении шести суток.

По предварительной информации в ряде столичных районов Крыма жители верхней половины многоэтажек несколько суток не имеют возможности к доступу к воде по графику. В следствие низкого давления в сети граждане вынуждены набирать ее ведрами в ближайших баках с водой, недавно установленных мэрией по всему Симферополю.

Ранее сообщалось, что на оккупированном полуострове заканчивается вода в озерах и водохранилищах. Если не будет дождей, что возникнут очень серьезные проблемы – вплоть до техногенных катастроф.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму в Бахчисарайском районе высохло Новоульяновское водохранилище .

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.