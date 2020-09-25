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Россия может добиться восстановления подачи воды в Крым: озвучены сценарии

Россия может добиться восстановления подачи воды в Крым: озвучены сценарии
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На оккупированном полуострове заканчивается вода в озерах и водохранилищах. Если не будет дождей, что возникнут очень серьезные проблемы – вплоть до техногенных катастроф.

Крым предупреждали еще в 2014 году, что без днепровской воды ему не прожить.

Об этом вспомнил главный редактор проекта ООН Сергей Кислица сказал, что Россия официально не обращалась.

Россия могла обратиться, признав, что она – оккупант. И если действительно там – гуманитарная катастрофа, то Украина могла бы это обращение рассматривать, если Россия действительно соглашается, что она оккупировала Крым. Тогда бы, может быть, украинские власти и разговаривали бы с российской стороной, может, возникло бы встречное предложение Украины к России: возвратить Крым – но я только предполагаю это. На самом деле, тут два выхода: просить Украину или забирать силой днепровскую воду".

Россия может захватить гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Об этом заявил замгглавы СНБО Сергей Кривонос в эфире телеканала "Дом".

"Вопрос в том, что вода в Крым подается вверх, и россиянам надо провести достаточно большой объем работ по восстановлению мощностей Северо-Крымского канала для его работоспособности. Сейчас работы по каналу они не проводят", - говорит Кривонос.

За шесть лет незаконной аннексии россияне не занимались решением вопроса водоснабжения в Крыму.

"Даже если россияне захватят, вода так быстро не пойдет. Для наполнения канала нужна не одна неделя. Это в случае, если все работает, все отработано и все ремонтируется... Шесть лет этим вопросом россияне в Крыму не занимались, они использовали ресурсы Крыма", - отметил он.

Проблема серьезнее, чем кажется: стремительно высыхающее водохранилище в Крыму показали на фото с воздуха

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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Крым, Днепр, Засуха, Воды.

Автор:

Телеграф
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