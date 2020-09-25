Проблема серьезнее, чем кажется: стремительно высыхающее водохранилище в Крыму показали на фото с воздуха

В аннексированном Крыму в Бахчисарайском районе высохло Новоульяновское водохранилище .

Ситуация с дефицитом воды в оккупированном Крыму усугубляется. На полуострове пересохли основные крупные водохранилища, и воды перестало хватать целым городам и районам. "Власти" полуострова регулярно призывают жителей экономить воду.

В сети появились очередные сними пересохшего водоема.

Известный политолог Виктор Таран опубликовал фото обмелевшего Новоульяновского водохранилища в Бахчисарайском районе.

"Перед вами Крым. Бахчисарай. Новоульянивське водохранилище. Разница на фото - ровно год. Проблема с водой на полуострове более чем серьезная. Но ее никто не решает. Правильно, для чего Путлеру решать вопросы воды, когда товарищ белорусский диктатор в опасности. А люди? А когда в России думали о людях? Они были и остаются в России никем. Хорошо, что мы вырвались из ловушки "русского мира", теперь нужно удержаться", - написал в Facebook Таран.

Новоульяновское водохранилище в 2019 году

Новоульяновское водохранилище в 2020 году

Напомним, в оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, у местных жителей из кранов потекла неизвестная черная жидкость.