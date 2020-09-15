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Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)

Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф
В этом году Тайганское водохранилище катастрофически обмелело. Кроме того, из-за нехватки воды на полустрове "власти" проложили трубопровод и откачивают воду.

2020-й год стал самым вододефицитным в истории аннексированного Крыма. 

Как сообщает издание "Крым.Реалии",  Тайганское водохранилище, которое расположено в Белогорском районе Крыма, впервые за 70 лет существования стало источником воды для Симферополя. Вододефицит в крымской столице и близлежащих Симферопольском и Бахчисарайском районах в этом году достиг критической отметки. Начиная с сентября, российские власти Крыма впервые за годы аннексии полуострова решили ввести в Симферополе почасовую подачу воды.

А месяцем ранее между Тайганским и Симферопольским водохранилищами проложили 60-километровый трубопровод. Сброс воды на нужды крымской столицы теперь не прекращается ни днем ни ночью. Теперь Тайганское водохранилище стало стратегическим объектом – проход на его территорию запрещен, а в небе нередко можно увидеть кружащий вертолет.

Российский МИД утверждает, что Киев "нарушил свои правозащитные обязательства", закрепленные в международных документах по воде для Крыма.

С  7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что восстановление водоснабжения в Крым произойдет после полной деоккупации полуострова. 

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

"МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова", - отмечается в заявлении. В частности, такая позиция основывается на нормах международного права.

"Констатируем тот факт, что под предлогом «гуманитарной потребности» российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевидным является и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением. Их цель-заселение украинских территорий гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации", - отметили в МИД.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. "Власти" Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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Вода, Крым, Засуха.

Автор:

Телеграф
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