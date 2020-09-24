Зато не камни с неба: из кранов в Крыму потекла черная вода

В оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, у местных жителей из кранов потекла неизвестная черная жидкость.

Вечером в среду, 23 сентября, в квартирах жителей домов по улице Кечкеметской Симферополя из кранов пошла вода черного цвета.

Об этом начали массово сообщать жители Крыма в Twitter.

Отмечается, что в Симферополе на улице Кечкеметской почти двое суток практически не было воды, после чего из кранов потекла темная жидкость.

Симферополь нау

это уже из частного сектора таке

на городских пабликах вечерний сеанс аксенофобии и русофобии

снова простыни) pic.twitter.com/U5ppYKk126 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 23, 2020

"Я все понимаю, в Крыму проблемы с водой, но все же почти двое суток на Кечкеметской, 93 толком вообще не было воды, а сейчас дали черного цвета. Один вопрос - как помыть посуду, постирать, покупать малыша в конце концов, не говоря про себя, если в ванной вот такое течет из крана", - рассказала местная жительница. В Крыму полностью высохло водохранилище: фото

Как известно, сейчас в оккупированном Крыму заканчиваются запасы воды.