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Зато не камни с неба: из кранов в Крыму потекла черная вода

Зато не камни с неба: из кранов в Крыму потекла черная вода
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, у местных жителей из кранов потекла неизвестная черная жидкость.

Вечером в среду, 23 сентября, в квартирах жителей домов по улице Кечкеметской Симферополя из кранов пошла вода черного цвета.

Об этом начали массово сообщать жители Крыма в Twitter.

Отмечается, что в Симферополе на улице Кечкеметской почти двое суток практически не было воды, после чего из кранов потекла темная жидкость.

"Я все понимаю, в Крыму проблемы с водой, но все же почти двое суток на Кечкеметской, 93 толком вообще не было воды, а сейчас дали черного цвета. Один вопрос - как помыть посуду, постирать, покупать малыша в конце концов, не говоря про себя, если в ванной вот такое течет из крана", - рассказала местная жительница.

В Крыму полностью высохло водохранилище: фото

Как известно, сейчас в оккупированном Крыму заканчиваются запасы воды.

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Вода, Крым.

Автор:

Телеграф
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