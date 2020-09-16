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В Крыму полностью высохло водохранилище: фото

В Крыму полностью высохло водохранилище: фото
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com/CrimeaUA1
В аннексированном Крыму Симферопольское водохранилище полностью высохло.

В сети появились фото Симферопольского водохранилища в аннексированном Россией Крыму. Снимки обнародованы в Twitter-странице "КРЫМский бандеровец".

На кадрах видно, что воды в водохранилище совсем нет. 

"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", – подписаны фотографии из Крыма.

Архивное фото Симферопольского водохранилища / фото twitter.com/CrimeaUA1

Симферопольское водохранилище сегодня / фото twitter.com/CrimeaUA1

Как сообщалось, Тайганское водохранилище, которое расположено в Белогорском районе Крыма, впервые за 70 лет существования стало источником воды для Симферополя. Из-за нехватки воды на полустрове "власти" проложили трубопровод и откачивают воду.

Напомним, российский МИД утверждает, что Киев "нарушил свои правозащитные обязательства", закрепленные в международных документах по воде для Крыма.

С  7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что восстановление водоснабжения в Крым произойдет после полной деоккупации полуострова. 

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Вода, Крым, Засуха.

Автор:

Телеграф
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