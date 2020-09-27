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Ему придется уйти: Макрон сделал жесткое заявление о судьбе Лукашенко

Ему придется уйти: Макрон сделал жесткое заявление о судьбе Лукашенко
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф
По словам Эмманюэля Макрона, ситуация в Беларуси – это "кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой".

Александр Лукашенко должен добровольно уйти с должности президента Беларуси, так как власть отказывается принять демократические изменения в стране.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche, передает DW.

"Очевидно, ему придется уйти. Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - заявил французский лидер.

Президента Франции восхищает мужество белорусского народа, который борется за демократию.

"Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране", – подчеркнул Макрон.

Напомним, после того как Центризбирком объявил Лукашенко президентом Беларуси (80% голосов) десятки тысяч людей выходят на протесты с требованием повторного голосования.

Лукашенко провел тайную инаугурацию и поклялся в верной службе белорусскому народу.

Митинги продолжаются  уже второй месяц. Силовики применяют силу, избивают и задерживают протестующих. В субботу, 26 сентября, на очередной акции задержали около сотни человек, среди них пятеро журналистов.

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Все по теме:

Франция, Беларусь, Протесты, Минск, Эмманюэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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