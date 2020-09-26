Протесты в Минске: митингующие разошлись, многих "увезли"

В Минске в субботу, 26 сентября, прошла очередная акция протеста против результатов выборов в Беларуси.

По данным правозащитного цента "Вясна", по состоянию на 19:30, число задержанных в Минске достигло 88 человек, среди них пятеро журналистов.

Еще 7 человек были задержаны в регионах.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома говорят "о нескольких десятках" задержанных "в рамках административного процесса".

Это мужики? Женщина на траве просит, чтобы отпустили ее дочь: ту задержали, хотя она просто сидела на скамейке. #минск pic.twitter.com/ghL0JAkHKx — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 26, 2020

Точное количество участников традиционной субботней акции протеста не установлена, по разным оценкам в ней поучаствовали от "нескольких сотен", до "нескольких тысяч" человек.

В Минске акция без серьезных столкновений протестующих с силовиками. По субботам они обычно проходят в формате женских маршей.