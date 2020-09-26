Протесты в Минске: митингующие разошлись, многих "увезли"

По данным правозащитного цента "Вясна", по состоянию на 19:30, число задержанных в Минске достигло 88 человек, среди них пятеро журналистов.
Еще 7 человек были задержаны в регионах.
В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома говорят "о нескольких десятках" задержанных "в рамках административного процесса".
Это мужики?
Женщина на траве просит, чтобы отпустили ее дочь: ту задержали, хотя она просто сидела на скамейке. #минск pic.twitter.com/ghL0JAkHKx
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 26, 2020
Точное количество участников традиционной субботней акции протеста не установлена, по разным оценкам в ней поучаствовали от "нескольких сотен", до "нескольких тысяч" человек.
Миленький Минск сегодня. pic.twitter.com/a0CraA9rUZ
— Mash (@mash_breaking) September 26, 2020
В Минске акция без серьезных столкновений протестующих с силовиками. По субботам они обычно проходят в формате женских маршей.