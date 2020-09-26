Символ белорусского протеста - 73-летнюю Нину Багинскую жестко задержали на глазах у прохожих

Символ протестов в Беларуси, 73-летняя Нина Багинская сегодня была жестко задержана во время акции в Минске.

73-летняя активистка Нина Багинская, которая стала символом протестов в Беларуси, в течении многих лет выступает против Александра Лукашенко. Она неоднократно сталкивалась с задержаниями и штрафами.

Сегодня, во время очередного оппозиционного марша, один из силовиков жестко вырвал бело-красно-белый флаг из ее рук, потащив женщину к микроавтобусу.

Кадры инцидента разлетелись по соцсетям.

"Задержание 73-летней Нины Багинской. Силовик набросился на неё, отобрал флаг и повёл к бусу", - сказано в посте паблика "Чай з малинавым варэннем" в соцсети Фейсбук.

Пользователей сети возмутили такие действия правоохранителей.

"Справился бугай с бабулей. Гордиться будет "подвигом", - пишут люди в комментариях под записью.

Ранее Багинская в интервью Новому времени рассказала, что участвует в протестах с 1988 года после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда руководители беларусской ЦК КПСС скрыли правду о происходящем в Чернобыле.

На вопрос о том сколько раз ее задерживали Багинская не смогла дать точный ответ.

"Я с детства не люблю математику. Могу сказать, что с 9 августа и до сегодняшнего дня на выступлениях против нашей власти она с помощью милиционеров, омоновцев или еще бог знает каких формирований, которые у нас здесь уже расположились, забрали у меня семь бело-красно-белых флагов", - говорит Багинская.

Самой большой своей целью она называет восстановление белорусского этноса и языка.

Нынешние протесты в Беларуси продолжаются 9 августа. Тогда по итогу президентских выборов, ЦИК страны объявила, что Александр Лукашенко набирает более 80% голосов.

Это привело к многотысячным демонстрациям, сопровождающихся массовыми задержаниями и силовыми разгонами.

За это время погибло минимум пять человек.