Протестующие в Минске репетируют "церемонию инаугурации" Тихановской: есть первые задержанные (Видео)

Соответствующий анонс был обнародован на Телеграм-канале Nexta.
"Приглашаем всех вас в эту субботу провести репетицию инаугурации в честь вступления в должность Президента Светланы Тихановской", - сказано в сообщении.
Демонстрантов призвали празднично одеться, взять с собой цветы и ленты.
Согласно видеозаписям из соцсетей, силовики уже начали задерживать протестующих.
На Комаровке начался хапун! Из буса высадились силовики и начали хватать женщин #минск pic.twitter.com/Vgt86bcsGH
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 26, 2020
А у активистки Нины Багинской, ставшей символом протестов, опять забрали бело-красно-белый флаг. По кадрам из соцсетей видно, что женщина попыталась вернуть его, из-за чего попала в микроавтобус к силовикам.
Позже стало известно, что ее высадили на улице Козлова. Как пишет НашаНива в Телеграм, флаг ей не вернули.
23 сентября, Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.
Ряд стран не признал Лукашенко в качестве легитимного президента