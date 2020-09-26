Протестующие в Минске репетируют "церемонию инаугурации" Тихановской: есть первые задержанные (Видео)

В Беларуси протестующие намерены провести "репетицию церемонии инаугурации президента Светланы Тихановской".

Соответствующий анонс был обнародован на Телеграм-канале Nexta.

"Приглашаем всех вас в эту субботу провести репетицию инаугурации в честь вступления в должность Президента Светланы Тихановской", - сказано в сообщении.

Демонстрантов призвали празднично одеться, взять с собой цветы и ленты.

Согласно видеозаписям из соцсетей, силовики уже начали задерживать протестующих.

На Комаровке начался хапун! Из буса высадились силовики и начали хватать женщин #минск pic.twitter.com/Vgt86bcsGH — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 26, 2020

А у активистки Нины Багинской, ставшей символом протестов, опять забрали бело-красно-белый флаг. По кадрам из соцсетей видно, что женщина попыталась вернуть его, из-за чего попала в микроавтобус к силовикам.

Позже стало известно, что ее высадили на улице Козлова. Как пишет НашаНива в Телеграм, флаг ей не вернули.

23 сентября, Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Ряд стран не признал Лукашенко в качестве легитимного президента