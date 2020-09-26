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Протестующие в Минске репетируют "церемонию инаугурации" Тихановской: есть первые задержанные (Видео)

Протестующие в Минске репетируют "церемонию инаугурации" Тихановской: есть первые задержанные (Видео)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм канал Наша Нива
В Беларуси протестующие намерены провести "репетицию церемонии инаугурации президента Светланы Тихановской".

Соответствующий анонс был обнародован на Телеграм-канале Nexta. 

"Приглашаем всех вас в эту субботу провести репетицию инаугурации в честь вступления в должность Президента Светланы Тихановской", - сказано в сообщении. 

Демонстрантов призвали празднично одеться, взять с собой цветы и ленты. 

Согласно видеозаписям из соцсетей, силовики уже начали задерживать протестующих. 

А у активистки Нины Багинской, ставшей символом протестов, опять забрали бело-красно-белый флаг. По кадрам из соцсетей видно, что женщина попыталась вернуть его, из-за чего попала в микроавтобус к силовикам. 

Позже стало известно, что ее высадили на улице Козлова. Как пишет НашаНива в Телеграм, флаг ей не вернули. 

23 сентября, Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси. 

Ряд стран не признал Лукашенко в качестве легитимного президента

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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